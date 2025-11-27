拍賣市場準備瘋了 BMW「蝙蝠車」破天荒釋出

記者鍾釗榛／綜合報導

BMW 3.0 CSL原型車。（圖／翻攝 Dylan Miles Ltd網站 ）

在M3、M1成為街頭傳奇之前，BMW的賽車故事其實從1972年的寒冬就已經悄悄展開。那一年，底盤編號E9/R1的3.0 CSL原型車正式誕生，成為BMW Motorsport GmbH的首款研發車型，也等於是BMW賽車血統的零號起點。如今，英國收藏家 Dylan Miles竟然首度公開出售這輛傳奇，更讓全球車迷瞬間沸騰。

1972年底盤編號E9/R1的3.0 CSL原型車正式誕生。（圖／翻攝Dylan Miles Ltd網站）

打下M部門基礎的關鍵一役

BMW要重返賽道，是從Bob Lutz在1972年加入公司後開始。他力推打造能對抗福特Capri的廠隊，於是找來前保時捷車手Jochen Neerpasch與技術大神 Martin Braungart聯手操刀，第一個作品就是E9/R1。

車手Jochen Neerpasch駕駛BMW 3.0 CSL拚戰賽場。（圖／翻攝Dylan Miles Ltd網站）

這輛車在1972至73年被瘋狂測試，懸吊、幾何、空力全都從零開始調整。原本因 FIA 認證限制不能裝「蝙蝠車套件」，結果在1973年美因茨–芬滕比賽前，竟在午夜時獲准改裝，工程師們立刻把車開去BMW經銷商「通宵進廠」，甚至技師還親自把它開回賽道，畫面極度傳奇。

原本因 FIA 認證限制不能裝「蝙蝠車套件」，最終意外獲得賽會許可。（圖／翻攝Dylan Miles Ltd網站）

締造BMW最初的賽車榮耀

E9/R1是僅有的21輛Werks CSL之一，其中只有11輛真正下場比賽。它跟著Harald Menzel拿下 1973 年德國大獎賽紐柏林總冠軍，還在ADAC 500 km 耐久賽多次奪冠，堪稱BMW進軍世界舞台的第一把火。1974年，這輛車被賣到美國Hurtig Team Libra，在IMSA繼續輕鬆刷存在感，其後BMW甚至因它的好表現決定隔年組建IMSA廠隊，可說是影響深遠。

BMW 3.0 CSL創下傲人賽場成就。（圖／翻攝Dylan Miles Ltd網站）

修復十年、兩次盛大回歸

退休後的E9/R1在收藏家之間輾轉，近十年間經過極度講究的專家修復，盡可能保留70年代的原味。它在2021年古德伍德速度節以「無蝙蝠車套件」的模樣亮相，2025 年又在英國 Salon Privé 以完整空力配置登場並拿下「最具標誌性汽車獎」。如今由 Dylan Miles Ltd 首度公開釋出，售價未標，採價格可議（約等同於收藏級車輛行情，動輒台幣數億元）。

退休後的E9/R1在收藏家之間輾轉，近十年間經過極度講究的專家修復。（圖／翻攝Dylan Miles Ltd網站）

