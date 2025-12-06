拍馬屁？川普出席世足抽籤 獲國際足總頒和平獎

美國總統川普。（圖／美聯社）





2026年世界盃抽籤分組出爐，結果美國總統川普也來了，還非常搶戲！衛冕軍阿根廷和奪冠熱門西班牙，都被分配到相對有利的小組。而川普還獲頒國際足總新設立的和平獎。2026年世界盃48強會內賽分組抽籤儀式在美國華府登場，東道主之一的美國總統川普成為全場焦點，因為他獲得國際足球總會新設立的和平獎，川普心情大好，還自己拿起獎牌配戴。不過由於國際足總的和平獎項在諾貝爾和平獎宣布後才設立，也讓專家批評，這根本就是為了取悅川普，拍他馬屁。

廣告 廣告

跟著YMCA音樂聲跳起來，美國總統川普還開口一塊哼兩句。

美國總統川普：「住在YMCA很有趣。」

2026年世界盃足球賽將由加拿大、美國與墨西哥共同舉辦，5日在華府舉辦分組抽籤儀式。川普心情大好，抽籤前還有個意外驚喜。

國際足球總會主席英凡提諾：「這是您的獎項，這是您的和平獎，這還有一個漂亮的獎牌，您可以把它戴到任何您想去的地方。」

終於拿到和平獎，還沒頒獎川普就迫不及待自己伸手拿為自己戴上。

美國總統川普：「非常感謝，這真是我人生中最大的榮耀之一。除了獎項，主席和我正在討論這個問題，我們拯救了數百萬人的生命。」

川普成為今年世足抽籤焦點。早在抽籤前，國際足總主席英凡提諾8月就曾帶著金盃到白宮，讓川普過過冠軍癮，川普也從不掩飾自己對和平獎的渴望。

美國總統川普：「他們永遠不會給我諾貝爾獎，這太糟糕了，我應得的，他們永遠不會給我。」

川普心心念念的諾貝爾和平獎槓龜，國際足總卻在11月突然設立和平獎項，時間點恰好是諾貝爾和平獎得獎人宣布之後，得獎的又恰好是川普，引發聯想。

美國評論員納瓦羅：「國際足總心想，該怎麼取悅川普呢？好吧，不如給他弄一個和平獎牌，還要做成金色的。這個拍馬屁的傢伙應該入選名人堂，因為這招實在是太高明了。」

在專家眼中，足總馬屁拍到川普心坎裡。拜拜求平安，以一枚金色獎牌換取，全球最大體育賽事所需的最高政治支持。

更多東森新聞報導

川普遭爆嚴厲告知高市早苗：不要插手台灣問題！

男同志樂園被抄！大叔遭逮認染愛滋 跑友嚇傻了

普丁月曆又來囉！ 書店業者曝「一上架就搶購一空」

