拍馬屁？義大利教堂壁畫天使「激似總理梅洛尼」 在野狂砲轟

義大利媒體披露，位於羅馬市中心一座教堂，近日一幅修復完成的壁畫中，天使的臉孔竟酷似義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），引發熱議，文化部門要介入調查。

教堂壁畫天使激似梅洛尼。（圖／路透社）

義媒《共和報》（la Repubblica）披露報導，這座「盧奇納羅倫佐聖殿」（Basilica of St Lawrence in Lucina）內原本描繪的2名天使之一，在修復後外貌出現明顯變化，「從原本看似普通的小天使，變成神似現年49歲的義大利首位女性總理。」報導並刊出修復前後對照，引發網路瘋傳。

廣告 廣告

對此，義大利文化部表示，已指示羅馬最高藝術文物主管單位，在同一天內完成現場勘查，以便「再決定下一步該如何處理。」此事也引來在野黨不滿。五星運動（Five Star Movement）發表聲明批評，「無論畫中人物是不是總理，都不能讓藝術與文化淪為政治宣傳或其他用途的工具。」

教堂神父米凱列蒂（Daniele Micheletti）透露，該聖堂裝飾先前遭滲水損壞而進行補修，且原作僅完成於2000年，並不屬於受文化資產法保護的古蹟。至於負責此次修復的藝術家、同時也是原作者的瓦倫提內蒂（Bruno Valentinetti）否認刻意畫梅洛尼，強調，「我只是修復25年前原本就存在的樣貌。」

至於被「撞臉」的當事人梅洛尼，則態度輕鬆，她在IG貼出該幅天使畫作，並幽默表示，「不，我真的不像天使。」

延伸閱讀

台股2月上漲機率66％！「15檔法人力挺股」年前搶紅包

黃仁勳：輝達需求激增 台積電10年內產能或翻倍

ASIC挑戰勢頭猛烈 黃仁勳：出貨量不會超過輝達GPU