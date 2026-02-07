拍《世紀血案》惹議！楊小黎解釋接演原因

楊小黎分享當初接演《世紀血案》的原因。（陳俊吉攝）

由藝人簡嫚書、李千娜、楊小黎、寇世勳、夏騰宏演出的電影《世紀血案》，1日舉行殺青記者會後，因涉及敏感議題，遭大量網友揚言抵制。身為主演之一的金鐘迷你視后的楊小黎，受訪分享當初接演的主因。

電影《世紀血案》遭眾多網友揚言抵制後，主要演員李千娜、楊小黎和簡嫚書等人的社群平台，陸續湧入大量的質疑聲。根據《NOWNEWS今日新聞》報導，楊小黎鬆口接演的原因，「製作方在前期溝通中強調，希望透過史料與不同立場的呈現，讓這段歷史不被遺忘，而我所扮演的角色，是一個陪伴、傾聽、回望歷史的普通人。」她強調，自己對歷史題材始終保持敬畏與謹慎的態度，會努力避免可能造成誤解或傷害他人情感的表達方式。

而主演之一李千娜，同樣也捲入這起風波。她在殺青記者會上脫口：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」再加上在社群分享殺青的心情：「我覺得很開心，很安心跟團隊一起拍戲，期待上映！」這番言論被許多網友認為不妥，目前李千娜已刪除該貼文，但仍有批評聲浪。

電影《世紀血案》演員楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏。（費思兔文化提供）

而在《世紀血案》飾演記者的簡嫚書，在殺青記者會上分享心聲，提到這次拍攝是入行以來接到台詞最多的角色，多到背不完，索性直接把台詞錄起來當成Podcast聽，「也突破我自己最高紀錄，1場戲重拍了18次。」也坦言演記者滿不容易，訪問寇世勳的內容滿尖銳，非常挑釁。

