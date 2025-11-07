拍《大濛》疑撞鬼 陳玉勳「結果是我的打呼聲」

電影《大濛》劇組。（陳俊吉攝）

入圍本屆金馬11項大獎的《大濛》7日舉行媒體聯訪，導演陳玉勳，監製葉如芬、李烈，演員柯煒林、方郁婷、9m88出席。柯煒林透露，看完電影後，變得很崇拜導演，原本很怕他。因為在片場拍戲時，陳玉勳都對他很兇，陳玉勳立刻抱怨：「不管怎樣他都會來打斷我，她們倆姊妹都乖乖不講話，你為什麼要一直來找我！」柯煒林一臉無辜解釋：「劇本太好了啊，我很焦慮，怕自己搞砸。」

陳玉勳分享拍這部戲時，有力量在牽引，「在寫劇本時也會，冥冥之中就有些資料跑來找我」。此外在拍片時，更遇到了疑似撞鬼的經驗，他分享，「我們住在宿舍時，我跟烈姊住隔壁，我到晚上都一直覺得烈姊在搬東西」，他隔天起床跑去問李烈，結果李烈告訴他當時早就睡了，讓他也不敢跟其他人說。陳玉勳接著笑說：「電影殺青後，有一天我在家中睡覺，也聽到搬東西的聲音，結果我才發現是我自己的打呼聲。」

柯煒林近期身形越來越壯，被問到是否因為治療吃的比較多，他回，主要是因為之前演的舞台劇，需要把自己練壯一點，而他也笑說：「我食量本來就很大！拍戲的時候，烈姊（李烈）都會一直要我吃。」陳玉勳吐槽：「拍了一個月，趙公道（柯煒林角色）越來越胖。」柯煒林聽到後也自招，確實有變胖。

9m88日前被傳出和好友章廣辰傳出戀情，聽到記者問到緋聞，她急喊：「當然不是啊，寫什麼假新聞，要請大家幫我找找男友，如果有男生朝我方向走來，請通知他來找我。」

