拍「提帽小人」宣傳史努比網狂讚 蔣萬安：有和大寶討論過

北市跨年活動首度與全球超人氣PEANUTS™漫畫家族合作，推出10款跨年限定史努比周邊，台北市長蔣萬安更緊跟潮流，拍攝「提帽小人」短影片宣傳，18日上傳影片後，引起熱議。（本報資料照）

北市跨年活動首度與全球超人氣PEANUTS™漫畫家族合作，推出10款跨年限定史努比周邊，台北市長蔣萬安更緊跟潮流，拍攝「提帽小人」短影片宣傳，18日上傳影片後，引起熱議。蔣萬安今透露，和大寶討論後都覺得用「提帽小人」宣傳是很讚的想法，期待與市民朋友、史努比一起跨年。

蔣萬安今在社群平台Instagram上傳「提帽小人」影片，表示台北跨年首度攜手全球超人氣PEANUTS™漫畫家族，結合台北城市地標推出10款跨年限定周邊商品，包含帽子、圍巾、T恤、馬克杯、票卡夾、帆布袋等，可愛、實用又療癒，跨年壓軸卡司明早正式揭曉，網友紛紛送上好評，「市長也太可愛」、「太跟得上潮流」、「我可以指定買這一隻嗎？」。

廣告 廣告

蔣萬安今出席2025 GAMFORCE 電競嘉年華開幕記者會，團隊有提出這個idea，他也和大寶討論覺得是個很讚的想法，希望透過創意影片，開箱跨年周邊小物，期待與市民朋友、史努比一起跨年。

更多中時新聞網報導

新影像技術 精準治三叉神經痛

洪毛2度進加護病房 暴瘦15公斤

蔡淳佳台北開唱當結婚16周年禮