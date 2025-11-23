拍《暴君的主廚》後遺症 潤娥搭機怕遇日全食 中文寵粉絲「要好好吃飯，我愛你們」

潤娥舉辦個人見面會，與粉絲分享拍攝《暴君的主廚》心情與幕後花絮。（SHOWOFFICE提供）

潤娥今（23日）在台舉行見面會，以《暴君的主廚》為主題，她與粉絲分享拍戲花絮，還親自示範三明治料理，粉絲在台下排字「雖然沒有還世飯，一定要再見面」，讓潤娥又驚喜又感動，忍不住嘟嘴回應：「我一邊專心做三明治，一邊看到排字，心情有點錯綜複雜。」

見面會中，潤娥用以中文向粉絲問好，也時常用中文跟大家互動，像是特別用中文說：「要好好吃飯，也要好好照顧身體，我會一直想著你們，我愛你們。」說完自己覺得不滿意，重新再說了一遍才露出滿意笑容。

潤娥這次來台吃了牛軋餅，直呼好吃。（SHOWOFFICE提供）

潤娥與粉絲分享拍攝《暴君的主廚》點點滴滴，原本就對料理有興趣的她，和專業廚師學習了三個月實戰經驗，一開始廚師對她說：「不要怕火。」潤娥臉色大變「怎麼可能不怕？」不過為了呈現華麗的料理技巧，她學習了「火燄秀」，久而久之也就習慣用火。劇中有一幕潤娥在飛機上遇到亂流，她解釋片場打造了與機上化妝室一模一樣的場景，她也綁上鋼絲拍攝，她開玩笑地說因為場面太真實了，導致現在自己搭飛機上廁所的時候，都會想起這個畫面，然後會想一下今天是不是有日全食，會不會發生什麼，幸好什麼都沒發生，平安無事地來到這裡了。她還分享準備劇本時，有一幕只有寫「包包」這樣的台詞，但讀本時，對手演員說：「是包包一。」她才發覺原來讀音有差別。她也現場重現這段找包包的場景，讓粉絲大呼過癮。

潤娥看到台灣粉絲應援超驚喜又開心，並表示會再用更多作品來跟大家見面。（SHOWOFFICE提供）

2007年出道的潤娥，即將迎來出道20週年，少女時代也很久沒有來台辦演唱會，見面會上，有粉絲發問明年是否有演唱會計劃，還大喊「臺北大巨蛋！」潤娥聽了頻頻微笑，但她說：「我也不知道。」並說自己總是一直想來台灣見大家的。演唱會最後，她帶來〈德壽宮石牆路的春天〉，並再度粉絲長期支持：「在無法見面的日子裡，大家一直為我加油，因為作品而能見面，真的很開心。」下台前還不忘用中文說：「小心回家吧，我愛你們。」

