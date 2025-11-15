拍18小時不累「歌手宛如在夢境」 喊：不可思議

新加坡樂壇新生代創作歌手Elisha Danielle。（圖／索尼音樂提供）





新加坡樂壇新生代創作歌手Elisha Danielle憑著真誠溫柔的嗓音與gen-z的創作風格脫穎而出，全新創作英文單曲〈Freeze〉以更成熟細膩的音樂語彙，紀錄下她在澳洲唸大學的美好記憶，MV則是讓外型甜美的Elisha走進一座神秘花園拍攝，連續拍攝長達18小時，但她一點都不覺得累，開心說：「這個場景好像是出現在夢境中的畫面，感覺像是在夢裡拍MV。」

〈Freeze〉是Elisha再度和印尼知名音樂人Petra Sihombing 合作，一起在峇里島烏布共同創作完成的作品。在被自然環繞的環境中創作，Elisha重新感受到靈感的流動，也讓心回到最純粹創作的狀態。她表示，在出發前的那段時間，她正經歷一個創作靈感低潮，感覺有些枯竭與停滯。對Elisha來說，飛往峇里島的創作旅程就像一場重生，甚至對自己那幾天能寫出來的作品感到驚訝。

Elisha的新單曲〈Freeze〉是她寫給澳洲珀斯的一封情書。那座她在大學時期成長的城市，承載著無數成長與連結的記憶，朋友的笑聲、午後的陽光、熟悉的街道，都成為歌曲的一部分。而在錄製〈Freeze〉的前幾天，Elisha回到澳洲珀斯與老朋友見面，也再次走訪那些熟悉的街區與喜愛的地方。重新回到珀斯，讓她有了全新的視角，像是一段無限循環的故事，看見一切雖然改變，卻仍然熟悉如初，讓她在錄音過程更加順利，更加自然流露出情感，開心說：「回到最初的地方的感覺都放在歌曲裡了。」

為了拍攝MV，Elisha飛往雅加達，拍攝長達18小時，完整記錄她從現實走入夢境的過程。在MV中時間凍結後，走進一座由真實植物搭建而成的迷你花園，光影在夜晚緩緩亮起，彷彿時間被凍結的瞬間。Elisha說：「第一次看到這個場景時，就像踏進夢裡的畫面一樣真實又不真實，那是她腦海中想像過無數次的樣子，當看到現場真的用真植物搭出來時，覺得太不可思議了！」

這個迷你花園象徵她對記憶與情感的凝視，她在MV中放入了自己的私人物品：冰箱磁鐵、T-shirt、牆上裝飾，甚至出現了上一支作品裡的雪球。那些微小的細節，都是她生活與創作的延伸，讓整個畫面成為一場關於回憶與連結的夢。



