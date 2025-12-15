拍MV定情／拍MV結緣新戲定情 女星閃婚前男團偶像升格新手媽

劉品言和連晨翔合作MV，繼而結婚生子令人驚喜。（翻攝自劉品言臉書）

魏如萱因愛上男模Ian，繼而邀請他出演自己的MV，但因陷入三角戀，百般考量下決定刪除重拍，湮滅愛的證據。而其實光是合作MV這件事，就在演藝圈促成多對伴侶。

劉品言2022年與連晨翔拍攝戴愛玲〈不想聽見的歌〉MV就有好感，近期拍攝《舊金山美容院》期間關係進一步昇華，今年6月公開喜訊並修成正果，11月升格當新手爸媽。

徐佳瑩與音樂製作人比爾賈因拍攝MV〈You Made My Day!〉相識，兩人祕戀3年後於2018年結婚，婚後育有一兒一女。不過圈內又傳出兩人情淡，本刊直擊夫妻倆近乎各過各的生活。

宇宙人小玉拍攝〈一萬小時〉MV和林映唯熱戀，四年後宣告分手。（翻攝自小玉臉書）

樂團宇宙人小玉拍攝〈一萬小時〉MV，將螢幕初吻獻給林映唯，更因此萌生愛火，但戀情維持4年後告吹，近日林映唯傳出與富二代Richard郭交往，今年8月公開婚紗照。

