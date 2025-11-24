拍MV私約辣模／假試鏡真選妃！黃明志狂約網紅辣模「飯店獨處」 徵選結果好現實

黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，被馬來西亞警方羈押9天後交保，讓黃明志的私生活被攤開來看。（翻攝自黃明志IG）

大馬歌手黃明志因涉及台灣網紅謝侑芯命案，遭到馬國檢方關押9天，因證據不足交保獲釋，但暫無洗清嫌疑。而黃明志過往的情欲爛帳也跟著被一件件揪出，本刊接獲爆料，黃明志藉由擔任MV女主角為由趁機「選妃」，狂約60萬追蹤的性感辣模半夜獨處，還想約去飯店，事由全跟工作無關。

經歷9天的關押後，黃明志終於被交保獲釋，但僅是馬國檢警暫未發現新證據，黃明志因是謝侑芯身前最後一位接觸人、又在同一間飯店獨處，沒有洗清嫌疑。

黃明志重獲自由後，還在警局自拍留念。（翻攝自《中國報》臉書）

黃明志因涉案工作全遭取消，重獲自由後趕緊發文求職，只要「有收入就好」，但他過去藉由名氣與工作之便，私約辣模、網紅的作為接連被曝光，本刊更掌握相關證據。

黃明志和成人平台合作的單曲〈偷偷〉，讓黃明志用演出機會趁機「選妃」。（翻攝自〈偷偷〉MV）

有位在IG有60萬粉絲的寫真辣模，就曾受到黃明志的騷擾，友人向本刊透露，黃明志2022年和成人平台SWAG合作單曲〈偷偷〉，廣發邀請徵選MV女主角，當時辣模因為工作的關係，正好也出現在徵選會場，黃明志見辣模身材姣好、容貌甜美，就向辣模的經紀人邀約，希望對方參加MV試鏡，更要了女生的LINE，說要談論相關細節。

辣模因為有機會能演出人氣歌手的MV，自然是欣然同意，也相當期待，但想不到黃明志有她的聯絡方式後，卻頻頻邀約她到家裡或是飯店，而私聊的內容全都和工作無關，友人表示，「都是繞開工作人員的單獨邀請，女生很保護自己，回黃明志都回得比較保守，也都沒有赴約。」之後辣模並未獲選演出MV，也不免令人聯想是否跟拒絕黃明志的獨處邀約有關。

護理師網美謝侑芯受黃明志邀請旅遊，卻在馬來西亞命喪他國。（翻攝自謝侑芯IG）

