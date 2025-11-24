拍MV私約辣模1／健身陽光辣模被看上 「買來我家一起吃」黃明志私約訊息全曝光

在IG有60萬人追蹤的運動網美，身材火辣、臉蛋甜美，受邀參加黃明志MV試鏡，卻頻被黃明志私約，且談論的都是與工作無關的話題。（翻攝自IG）

被黃明志看上的辣模，主打健身形象，因此在社群上有許多陽光、健康的美照，也不吝惜展現好身材，偶而穿上運動內衣或比基尼，都能看見她的性感曲線一覽無遺，加上甜美清純的臉蛋，讓她人氣高漲，還出版了寫真集，是當紅辣模兼網紅。也因此讓黃明志積極接觸，狂丟訊息就想和她獨處。

本刊拿到黃明志私約辣模的對話訊息，時間都是在深夜或是清晨，而不是普通上班時間，比如凌晨近2點時，黃明志敲辣模問：「妳很晚睡的喔？」辣模稱自己是夜貓後，黃明志就積極進攻：「那我半夜去找妳吃宵夜可以嗎？我也很晚睡覺。」

黃明志以拍MV為由，私下卻約寫真女模到他家。（翻攝自臉書）

辣模沒有答應他的請求，而是詢問黃明志為何不睡覺，黃明志則稱：「因為半夜比較沒人煩我，可以創作啊！」等。在另外一天的訊息中，黃明志則向辣模透露自己除了是歌手，也還是導演，話題講一講又繞回女生身上，問辣模「為什麼之前都沒看過妳？」諸如此類和創作細節毫無關係的問題。

此外，在間隔幾日的訊息中，可見黃明志邀辣模買宵夜到他家吃，或是人在馬來西亞時，就已經預告回台灣的日期，要辣模跟他約在飯店吃飯等，就是要見上一面。辣模除了給黃明志軟釘子碰外，也將訊息回報給經紀人，如今見黃明志捲入命案，還有AV女優翁雨澄稱被黃明志餵下無色無味的「快樂水」，差點看見人生跑馬燈的經歷，更隱約有著逃過一劫的感受。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

