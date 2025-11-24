拍MV私約辣模2／黃明志「暗黑泰國團」行程見光！ 乳浪包夾洩私密癖好

黃明志和友人到泰國的行程是「不能說的祕密」，而他也從此激發靈感，寫了一首〈泰國情哥〉。（翻攝自〈泰國情哥〉MV）

讓黃明志有機會可以「選妃」的MV〈偷偷〉，也真的在劇情中實現他的幻想，他在MV被各式性感美女包圍，乳波臀浪夾擊好不快樂，歌詞更是滿滿性暗示，呈現他的情欲世界，本刊更曾披露黃明志的極密癖好。

黃明志友人透露：「他的生活實在是太複雜了，不是我們一般人可以碰的，久而久之就漸漸遠離他。」黃明志喜歡揪好友一起到泰國進行黑暗行程，據悉，他的特別愛好，就是消費當地知名的第三性風俗業者，也可見到黃明志的口味多元。

黃明志熱愛泰國，甚至在當地以夜生活聞名的小鎮投資旅館，卻爆出熱愛泰國的暗黑行程。（翻攝自Namewee YouTube）

AV女優翁雨澄（娃娃）自述和黃明志約砲，卻遭到男方餵食俗稱「快樂水」的液體，讓她當場昏迷。（翻攝自翁雨澄IG）

曾加入黃明志泰國團的友人說，「這趟旅行我們都發了毒誓，不可以講事情講出去。」也讓人好奇，到底是多非一般的旅遊行程，才需如此嚴格保密。而黃明志也藉由創作，將對泰國的情感寫成一首〈泰國情哥〉，看來別有風味。但黃明志的經紀人則駁斥，稱他是「一個只愛大奶妹的大直男，並無此愛好。」

