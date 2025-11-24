拍MV私約辣模3／黃明志招搖偷歡眾美女 交往15年化妝師女友不離不棄

黃明志女友Sarah（右）經常陪伴他左右，但個性非常低調安靜，連黃明志友人都對她認識不多。（讀者提供）

黃明志身陷網紅命案嫌疑，也讓他私下的生活跟著曝了光，尤其是有了愛情長跑的化妝師女友，卻近乎是高調地和各式美女偷歡，更令人對他的女友相當好奇。

據悉，黃明志身邊其實還有愛情長跑15年的正牌化妝師女友Sarah，還陪同黃明志去警局投案。過去黃明志受訪時曾透露，兩人因拍電影結緣，當年他申請政府補助無果，Sarah主動來信願意免費幫忙造型化妝，「她願意幫沒錢的電影，滿公益的。」

不僅如此，黃明志幾度陷入低潮、甚至進出監獄，Sarah始終不離不棄，讓黃明志因此感動不已，特別寫歌告白感謝。

廣告 廣告

在涉及命案後，黃明志愛情長跑15年的化妝師女友Sarah陪同投案，對於男友不離不棄。（翻攝自《中國報》臉書）

但黃明志依舊招搖地和各式美女玩樂，身邊人都看在眼裡。只是正牌女友是否知情，友人透露：「她很低調、很神祕，也很照顧黃明志。」恐怕也是睜一隻眼閉一隻眼。

和黃明志約過砲的AV女優翁雨澄則曝，黃明志坦承自己早已分手，外傳的長跑15年化妝師女友，其實是他設下的公關防火牆，主要用來阻隔輿論的壓力。翁雨澄強調，自己聽聞後，才會覺得2人都是單身的情況，自己接受了這段約砲的關係。

更多鏡週刊報導

陸劇男神爆嫖妓、選妃慘被封殺3年 赴泰開演唱會台上含淚道歉

拍MV私約辣模／假試鏡真選妃！黃明志狂約網紅辣模「飯店獨處」 徵選結果好現實