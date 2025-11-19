「拎馬桶」時代終結！上海14000戶加裝抽水馬桶 居民不用再倒糞

上海這座國際大都會每天曾有70萬個馬桶「招搖過市」，如今終於成為歷史。由於老城區空間狹小、歷史建築限制多，許多老上海居民長期以來只能使用痰盂馬桶，每天需拎出倒掉。經過兩年努力，上海已完成14000戶家庭的衛浴改造，為這些家庭加裝了抽水馬桶，讓居民告別了「拎馬桶」的生活方式，實現了老城區的衛浴現代化。

上海每日70萬馬桶需要出門倒，今終成歷史。（圖／央視）

走進上海老城區的狹窄樓房，可以看到許多家庭的廚房和衛浴設施都是混用的。每一戶人家都有一個痰盂馬桶，這成為老上海人生活的常態。有居民表示，自己使用的痰盂罐已經用了70年，因為晚上去公共廁所不方便，只好使用痰盂罐，等到早上再去倒掉。

以上海楊浦區為例，雖然位於上海市中心，但因為是老工業區，人口密度高，加上歷史保護建築眾多，使得房屋改建進度緩慢。老房子當初沒有設計衛浴設施，居民只能使用痰盂充當廁所。有居民分享，他們以前5個人就住在一個很小的房子裡，放著馬桶的地方無論天熱天冷都不能洗澡。

許多居民其實早就想告別「拎馬桶」的日子，但房屋面積僅有6坪，卻住著7至8個人，如果還要騰出0.3坪來改造抽水馬桶，再加上排污管道等設施，困難度實在太大。

上海黃浦區住房保障副局長楊連娣表示，他們通過讓一部分居民搬遷，將空出來的房屋面積進行綜合設計調整，然後分攤到留下來居民的每戶受益當中。為了幫每一戶都安裝馬桶，政府只能提供補助，讓一部分人搬遷出去，騰出空間給廚衛設施。

上海黃浦區南京東路街道辦副主任張曉杰說明，通過這樣的調整，每家人可以增加3.5平方米的空間，用來增加一個獨立成套的衛生設施和廚房設施。

在改裝期間，還會遇到鄰里間的利益衝突，但經過2年的努力，上海終於為14000戶家庭全都加裝了抽水馬桶。從此以後，上海這座國際大都會再也不會有每天70萬個馬桶招搖過市的「街景」了。

