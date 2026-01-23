拐拐病倒「像半條命去了」！打3袋點滴喊：太強烈

娛樂中心／曾詠晞報導

擁有「內衣女神」稱號的藝人拐拐（許采晴），2014年曾被網友票選為「心中的10大網拍女神」第一名，近日透過IG限時動態向粉絲報平安，透露自己近日遭受病毒感染，身體狀況異常虛弱。平時身體健康、很少生病的拐拐，這次罕見病倒，坦言病情來勢洶洶。消息一出，立刻引發廣大粉絲與好友的關注與關切，大家紛紛留言為她加油打氣，希望她能早日康復。





內衣女神自曝「像半條命去了」！罕見病倒「連打3袋點滴」粉絲超心疼

「內衣女神」拐拐（許采晴）近年創立自家內衣品牌，近年事業穩步發展，常跑國外行程。（圖／翻攝自IG ＠sabrina5477_）

廣告 廣告





內衣女神自曝「像半條命去了」！罕見病倒「連打3袋點滴」粉絲超心疼

女星拐拐曾在2014年獲選「網友心中的10大網拍女神」第一名，以亮麗的外貌和凹凸有致的身材收穫大批粉絲。（圖／翻攝自IG ＠sabrina5477_）

內衣女神自曝「像半條命去了」！罕見病倒「連打3袋點滴」粉絲超心疼

拐拐在創立自家品牌後，曾受邀到TED演講。（圖／翻攝自IG ＠sabrina5477_）

以網拍模特出身的拐拐，近年創立自己的內衣品牌，在事業上穩步發展。不過，22日下午她突然在IG限動上分享，其實她已經「在家奄奄一息好幾天了」，感覺「像半條命去了」。原來近期常跑國外行程的拐拐剛回國不久後，就發現身體突然亮起紅燈，吃了好幾天的藥都壓不下來，直到「看了不同的醫生，打了三袋點滴」才慢慢好起來，也終於有時間跟力氣來跟粉絲好友報平安。

內衣女神自曝「像半條命去了」！罕見病倒「連打3袋點滴」粉絲超心疼

22日拐拐在IG限動分享自己已經生病好幾日，直到最近才恢復元氣。（圖／翻攝自IG ＠sabrina5477_）

內衣女神自曝「像半條命去了」！罕見病倒「連打3袋點滴」粉絲超心疼

拐拐在IG限動中提及，這陣子收到許多好友、粉絲的關心跟補品。（圖／翻攝自IG ＠sabrina5477_）

內衣女神自曝「像半條命去了」！罕見病倒「連打3袋點滴」粉絲超心疼

拐拐表示非常感謝溫暖的親朋好友跟拐粉，希望大家也都身體健康。（圖／翻攝自IG ＠sabrina5477_）

此外，拐拐感性提到這段時間「收到很多人的關心很溫暖」，不但送藥、送食物，甚至還有「送營養點滴」的好友，連直播間的拐粉也貼心送上許多補品，讓她深刻感受到親友粉絲的溫暖，最後也溫馨祝福所有關心她的人「希望你們身體一起都健康」。

原文出處：內衣女神自曝「像半條命去了」！罕見病倒「連打3袋點滴」粉絲超心疼

更多民視新聞報導

李連杰才爆換心續命 為他再秀武功脫口：站不穩了！

準人妻進軍暗黑界？「清純公務員」出道內幕曝：婚前找刺激

北海道清純女主播轉行暗黑界！片商連喊3次超推

