拐杖伯身體突失控 傳統市場裡人情味即刻湧現

▲男子抖動情形嚴重，經救護人員評估後，決定將其送往醫院接受治療。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名70多歲的男子日前前往東區新民市場採買時，因未按時服用藥物，突發肢體劇烈顫抖，所幸巡邏員警即時發現異狀，在男子搖搖欲墜之際伸手攙扶，並迅速通報救護人員到場協助，將其送往醫院接受進一步治療。

臺中市政府警察局第三分局東區分駐所警員文哿進於日前上午8點多執行勤務時，行經東區南京路段，發現路旁一名拄著拐杖的男子神情異常，站在原地靜止不動，且身體不斷顫抖，隨即停車上前關心。正準備開口詢問時，男子身體突然搖晃，眼看就要跌倒，員警立刻上前攙扶，周邊攤商及採買民眾見狀，也紛紛靠近幫忙，搬來椅子讓男子坐下休息。

▲男子因未按時服藥造成身體失控，員警察覺異狀停下腳步，熱心民眾也上前協助。

然而，男子顫抖情形不僅未見緩解，反而逐漸加劇，甚至出現全身抽蓄情況，警方見狀立即通報119到場救護。從男子與救護人員斷續的對談中得知，他疑似罹患帕金森氏症，當天上午尚未服用藥物，才導致肢體劇烈抖動並全身冒冷汗。儘管男子意識清楚，也請救護人員取出隨身藥盒希望能先行服藥，但考量其抖動情形嚴重，恐有吞嚥風險，經評估後，救護人員決定先行將其送往醫院接受治療。

警方呼籲，近期早晚溫差較大，家中如有年長者，除應注意保暖外，也務必留意是否按時服用例行藥物。隨著農曆新年腳步接近，115年加強重要節日安全維護工作即將展開，若民眾於街頭發現有急需協助的長者，也請即時伸出援手，並通報警方或救護人員到場協助，共同守護年長者的安全。（照片記者鄭瑞芳翻攝）