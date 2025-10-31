▲拐杖化身魔法棒，「一塊」為華山鹿谷站十四周年慶生。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】華山基金會鹿谷站在偏鄉地區默默地為長輩們提供溫暖與支持，十四年的服務歷程充滿了愛與感動。透過十四周年慶的活動，長輩們與幼兒園的小朋友一同打扮成萬聖節鬼怪，走上街頭邀請大家一起祝福鹿谷天使站生日快樂。

97歲的張阿公表示，自己雖然獨居多年，但因為基金會的協助，讓他在生活中感受到支持與溫暖。站長親自接送阿公到醫院的舉動，不僅解決了他的實際困難，還帶給他如家人般的陪伴。這樣的關懷讓阿公感受到自己並不孤單，甚至用幽默的方式將拐杖比喻為魔法棒，祝福鹿谷站的服務能永續進行。

林佳緣站長提到，偏鄉老化問題嚴重，許多長輩孤單無依，需要更多的關懷與支持。華山基金會透過每一次的探視與陪伴，成為了長輩們心中的依靠，也為他們帶來生命中的溫暖。這些小小的付出，不僅是服務的延續，更是對社區深深的愛與承諾。

華山鹿谷愛心天使站在地服務滿14年，提供多元服務，服務過超過200位失能、失智、失依的三失長輩，改善長輩的生活品質。但這些公益行動需要更多善心人士的支持。邀請您成為志工一起親身參與服務，關心與陪伴在地長者。愛老人義工報名專線：049-2751762林站長。