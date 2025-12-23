拐賣12歲女兒日本從事性交易 惡母今遣送回泰國

一名泰國籍女子涉嫌將年僅12歲的親生女兒，惡意帶到日本從事性交易，因為同時潛逃到台灣從事性交易被拘留。今（23）天她穿著白色襯衫、戴著口罩，在移民署人員的戒護下雙手上銬前往登機門，準備遣送回泰國。

今年6月日本發生一起跨國人口拐賣事件，當時年僅12歲的泰國籍少女，被29歲的生母帶到日本惡意遺棄後，不僅遭到非法按摩店軟禁，更被迫從事性服務，所幸後來這名少女自行脫困求救，日、泰兩國政府安排下讓少女返回家鄉安置，預計將先進入當地的兒童保護機構生活，並由泰國政府接手後續的教育與心理輔導。

而該名少女的母親在今年9月潛逃到台灣，因從事性交易，涉犯社維法及逾期停留，經警方查獲後移送至移民署收容。而在收容期間，經刑事局及移民署與日、泰警方共同溝通，協調遣返及偵辦等事宜後，由移民署今天依規定遣送回泰國。

※拒絕性侵害，請撥打110、113

桃園／王華琳 責任編輯／馮康蕙

