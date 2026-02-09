拐賣17兒童！人販子余華英「作案細節」再披露 家屬痛心：骨肉分離30年

兒童拐賣販余華英在去年伏法。圖／翻攝自《澎湃新聞》

中國過去最臭名昭彰的兒童拐賣案「余華英案」，62歲的主謀余華英於2025年2月28日經最高法院核准，依法執行死刑。如今陸媒報導，再披露案件細節，指出余華英一共拐賣17個兒童，而其中有5個家庭一次被余華英拐走2個小孩，惡行實在令人髮指。

她憑5歲記憶揪出兇手！人販子余華英落網

根據《青島新聞網》報導，余華英在1993年至2003年間，夥同王加文、龔顯良等人，在貴州、重慶拐走多名幼童，並賣到千里之外的河北邯鄲，導致許多家庭破碎。1996年余華英拐走隔壁鄰居家的5歲小女孩楊妞花，楊妞花在隨著余華英搭車的過程中，因為尿褲子遭到余華英毒打。

楊妞花憑著5歲的記憶，成功揪出余華英。圖／翻攝自《央視新聞》

被拐賣的楊妞花在長大後，憑著5歲的記憶蒐集證據，向警方報案，最終余華英在2022年6月於重慶市被警方逮捕。楊妞花直言，「她一看我褲子濕了，然後就開始踹，她踹的時候最後是揪著我的頭髮把我揪起來的，所以我對她的長相，就這樣記住的」。

余華英遭判死刑 竟當庭上訴

2023年9月18日貴陽市中級人民法院對余華英案作出一審判決，認定她拐賣11名兒童，判處死刑；貴陽市中級人民法院刑事審判第一庭庭長範紅彬表示，案件證據充分，再結合她的主觀惡性、社會危害性，「我們的一致意見是判處死刑」。對此，余華英當庭上訴。

二審期間，余華英的丈夫王加文落網，他供出余華英跟同夥實施的其他拐賣罪行，檢調發現有新的犯罪事實，法院二審決定要發回，重新審理案件。法院指出，發回重審並不是對量刑有意見，而是為了要把余華英的犯罪事實調查清楚，讓所有被拐家庭都能得到應有的交代。

受害兒從11人增至17人！家屬痛心：骨肉分離30年

經反覆取證，最終確認余華英拐賣兒童的數量從11人增加至17人，這些孩子分別來自12個家庭，其中有5個家庭一次拐走兩個小孩，讓家長日夜都受著親子分離的痛苦。一名家長出面痛訴，「大兒子賣3500人民幣（約新台幣1.5萬），這個老二賣了4000人民幣（約新台幣1.8萬），就把我親情骨肉分離了整整30年。這30年，我真的不知道怎麼過來的」。

2024年12月19日貴州省高級人民法院作出終審裁定，駁回余華英上訴，維持死刑判決，並於2025年2月28日，經最高法院核准，讓拐賣兒童的主謀余華英依法執行死刑。



