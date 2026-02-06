拒交壓歲錢！女童囤金3年資產破「6位數」 親媽悔沒跟進

女童將壓歲錢拿去買黃金，如今累積30克金飾，價值已超過13.7萬元。（示意圖／東森新聞）





中國一名10歲女童自7歲起不再把壓歲錢交由父母保管，而是選擇拿去買黃金，短短3年累積30克金飾，價值已超過3萬元人民幣（約新台幣13.7萬元）。

女童買金3年資價暴漲

根據《中國報》報導，女童在7歲時因擔心壓歲錢被父母花掉、又怕自己弄丟，於是開啟購金之路，而當時中國金價約每克460元人民幣（約新台幣2099元），此後女童連續3年每年投入約4000元人民幣（約新台幣1.8萬元），至今已累積約30克金飾，以近期金價估算，價值已突破3萬元人民幣（約新台幣13.7萬元），令母親感嘆「自己還不如孩子會理財」、「後悔沒跟著女兒多買點」。

消息一出，許多網友表示，「女童是穿越者吧」、「問下女童接下來什麼會漲，我提前買」、「壓歲錢真多」、「孩子真聰明」、「有商業頭腦」、「理財意識超前」、「這麼存下去長大可富了」、「別人家的孩子」。

對此，截至北京時間6日上午8時38分，現貨黃金下跌0.7%，報每盎司4745.27美元，外媒《路透社》也指出，金價在1月29日創下每盎司5594.82美元的歷史新高後，隨即回落超過13%，儘管本月3日曾大漲5.9%，但在美元走強與市場拋售壓力影響下，金市的高位回調已成定局。

