拒代駕跑2酒吧！台南扒趴鴨老闆酒駕撞死人 「曾在法院門口摑掌」前案、判決惡行全紀錄

台南安平清晨發生酒駕死亡事故，23歲女清潔員遭追撞不治，肇事駕駛酒測值高達0.95，身分背景與過往前案曝光後，引發社會高度關注。（翻攝畫面）

台南市安平區昨（16日）上午發生一起震驚社會的酒駕死亡事故。一名23歲陳姓女清潔員在垃圾車執勤期間，遭後方高速駕駛的進口車追撞，當場傷重不治。警方調查發現，肇事駕駛酒測值高達0.95，明顯超標，且其身分背景黑歷史曝光後，再度引發輿論譁然。

台南安平酒駕追撞垃圾車怎麼發生的？

警方指出，事故發生於昨日上午8時許，地點在安平區慶平路。當時垃圾車停靠路邊進行例行收運作業，陳姓女清潔員走到車後方確認回收狀況，未料一輛白色賓士自後方高速撞上，強大衝擊力使女子被夾在兩車之間。

廣告 廣告

從行車紀錄器畫面可見，碰撞發生僅短短數秒，現場血跡斑斑。救護人員趕抵時，女子已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。檢警相驗後初步認定，死因為車輛撞擊造成下半身粉碎性骨折，合併多重外傷致死。

肇事駕駛是誰？酒測值與行車軌跡曝光

肇事的48歲鄭姓男子經警方抽血檢測，酒精濃度高達0.95，屬於嚴重酒駕。警方調閱監視器後發現，鄭男事發前一晚並非短時間飲酒，而是一路從凌晨跑了至少2家酒吧，期間皆自行駕車往返。

調查顯示，鄭男在酒吧內飲酒至天亮，期間曾被勸阻改搭代駕，仍執意開車離開，未料上路約400公尺便釀成奪命事故。警方也將進一步釐清，是否有同行飲酒者涉及共乘未勸阻責任，後續不排除依法開罰。

酒駕撞死人老闆背景為何被起底？

隨著案件曝光，鄭姓駕駛的身分也引發關注。據了解，鄭男為台南地區知名香酥鴨（鹽酥鴨）店老闆，平時透過短影音經營個人形象，頗具知名度。然而，其過往爭議紀錄也隨之被翻出。

法院判決資料顯示，鄭男過去曾因違反加盟合約、盜用技術另起爐灶，遭判賠30萬元確定；另在2023年間，還曾因在台南地方法院門口掌摑加盟業者，被依傷害罪判處拘役55天，得易科罰金。相關前案紀錄，讓此次酒駕事故再度引發社會譁然。

警方與檢方後續如何偵辦？

警方表示，鄭男酒後駕車已涉及刑法公共危險罪，且因肇事致人死亡，後續刑責恐加重。全案已報請檢察官指揮偵辦，並向法院聲請羈押獲准。

警方也再次強調，酒駕不僅須負擔刑事責任，還可能面臨高額罰鍰、吊銷駕照及鉅額民事賠償，對個人與家庭造成難以彌補的傷害，呼籲民眾切勿心存僥倖。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

撞死23歲女清潔員！酒駕身分起底「竟是安平名店扒趴鴨老闆」 網湧入灌爆1星負評

領回27歲兒遺物...要丟衣進洗衣機「卻驚見是他腦組織」 遺體下葬後大腦竟被放庭院

被抓姦？只穿紅內褲「徒手攀附飯店招牌」 裸男驚險掛高空牆外全網看傻