拒做火藥庫與刺蝟島 政府應以自知之明擘劃和平韌性

台灣政府近期拋出新台幣1.25兆元的特別預算案，旨在「強化防衛韌性及不對稱戰力」，無疑是對當前兩岸乃至國際情勢的積極回應。然而，前朝官員不分黨派，無不憂心提出建言，提醒賴政府：真正的防衛韌性，遠非巨額軍購就能承載。備戰絕非為了求戰，而應厚植實力、知此知彼；謀求和平，才是全民之福。

賴清德總統準備花大錢軍購，適當軍備無可厚非，但戰略藍圖在哪裡，才是各界關心的問題。前行政院長陳冲對於特別條例的質疑一針見血。他指出，條例重點在於 1.25 兆的採購，卻缺乏具體闡述如何強化防衛韌性，更看不到完整的國家安全戰略藍圖。他引述《孫子兵法》「勝兵，先勝而後求戰」、「善戰者，立於不敗之地」，強調在數位時代，戰略視野必須擴展至軍事以外的金融、貿易、科技、糧食、能源等無硝煙戰場，也指出美中在這些領域的競爭實力早已不可同日而語。

陳冲憂心，台灣最大的困境是「不知己，也不知彼」，特別是極低的糧食與能源自給率，在戰爭情境下將是致命弱點。他呼籲政府不該只跟風，而應對自身實力有更深刻的理解，並制定適切戰略。他建議，在金融面向，台灣應透過主張多邊主義、分散支付系統風險來增加對外空間，而非故步自封。

陳冲從各方面提醒政府：無聲的戰爭早已開始，單靠軍備競賽已不符當代需要。呂秀蓮前副總統的發言更具情緒與理念上的衝擊。她明確反對以增加武器來應對危機，呼籲台灣不該成為「另一個火藥庫」或「刺蝟島」，而應追求成為難以取代的明珠。

呂秀蓮認為，人類歷史應朝向戰爭滅絕邁進，真正的和平來自公義與良善。她批評現今巨額預算案只是滿足大國軍火需求，台灣一昧附和，卻沒有動腦去想如何阻止戰爭。她強調台灣的量子科學、生物科技等具有「護國神山」潛力的領域，才是台灣真正的價值與籌碼。

從兩位前重要官員的建言不難看出，賴政府在兩岸關係與國安戰略上必須具備更多「自知之明」，並進行路線調整。但今上能聽進去多少？台灣不乏人才，缺的是執政者的氣度；當朝官員縱有不同意見，也已少見諫言。前朝有志、有識之士願意發聲，賴總統能納雅言，才是全民之福。

首先，兩岸路線不能再一成不變。呂秀蓮直言，民進黨的兩岸路線仍停在「後美麗島時代」，沒有認真研究或提出新看法，只想鞏固政權。這種欠缺宏觀與新思維的路線，如何能代表台灣與兩岸或美國有效談判？

其次，談判必須公開透明。賴政府在重要談判上過度神秘，讓民眾與專業人士無從得知利弊與底線，這顯然是反民主的作為。一個標榜民主自由的政府，在攸關國家的重大決策上反其道而行，實難服眾。

台灣的防衛韌性必須從軍事採購轉向和平韌性的整體建構。台灣若真面臨危急之秋，賴政府應立即召開國是會議，集結跨黨派、跨領域的智慧，共同檢視台灣在金融、能源、糧食等非軍事面向的脆弱點，並以小國的尊嚴，擬定清晰的說帖，向國際社會與兩岸說明台灣想要的是什麼。

備戰的目的，是要讓兩岸與國際社會深知：戰爭成本遠高於和平合作。台灣真正的實力，不是堆積彈藥，而是成為全世界不可或缺的經濟與科技夥伴。

