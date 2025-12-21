總統賴清德。（圖／資料照片，圖源：翻攝自總統府Flickr）





行政院長卓榮泰拒絕副署立法院三讀通過的《財政收支劃分法》，被質疑逾越憲政紅線、架空國會。民眾黨黨主席黃國昌嘲諷「很擔心下一次選舉，如果民進黨選輸了，賴清德說選舉就不算數，我一點都不驚訝。」

黃國昌砲轟，民進黨一天到晚在想怎麼用綠能發大財？怎麼掏空台灣？怎麼繼續搬錢去買永遠沒有辦法到貨的武器，民進黨政府你們到底在幹嘛？要把台灣帶到什麼地方去？最好是亂到連選舉都沒有辦法辦，直接沒收選舉，賴清德直接稱帝。

廣告 廣告

黃國昌嘆，如果今天三讀通過的法律賴清德都可以說不算數，「很擔心下一次選舉，如果民進黨選輸了，賴清德說選舉就不算數，我一點都不驚訝。」

針對立法院在野黨對賴清德總統提出彈劾案，黃國昌表示，下週五（26日）將提出彈劾程序草案，並前進台灣各縣市、每個社區、每個角落舉辦彈劾總統公聽會，並依照《立法院職權行使法》規定，邀請賴清德以被彈劾人身分列席說明。

更多新聞推薦

● 拒公布《財劃法》 黃國昌：擔心下次選舉民進黨選輸，賴清德說不算數