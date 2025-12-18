拒出席立院不副署專案報告挨轟 潘孟安：嚴守憲法規範

台北市 / 綜合報導

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，爭議持續延燒，今(18)日立法院司法委員會邀請府院秘書長等人說明，不過總統府秘書長潘孟安卻沒有出席，召委翁曉玲就批評此舉是在「藐視國會」，潘孟安也在臉書發文，只有審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢。

行政院秘書長張惇涵VS.立委(國)羅智強說：「這是你們的偶像，獨裁者希特勒說的，我要嚴正的否認，他絕對不會是我們的偶像。」你一言我一語只為爭論，這句名言出自誰嘴裡，尤其行政院長卓榮泰日前決定不副署財劃法，更讓在野黨立委滿肚子氣，司法委員會國民黨籍召委翁曉玲直接增列議程要求府院進行說明。

行政院秘書長張惇涵VS.立委(國)羅智強說：「他(希特勒)執政的時候屠殺，還是今天他在野的時候屠殺，蔣介石也是有名的獨裁者，我們賴清德要效法今天蔣介石嗎，法務部長是行政院任命的，但憲法法庭是立法院癱瘓的。」

只是同場委員會，總統府祕書長也受邀出席卻不見潘孟安身影，立委(國)翁曉玲說：「如果說潘孟安秘書長不行出席的話，副祕書長也必須要到，他們今天沒有出席，傷害國會民主，藐視國會。」

對此府方回應依照憲法增修條文規定，對立法院負責的憲政機關是行政院婉拒出席，潘孟安也在臉書說明總統府秘書長，僅於立法院審查總統府預算案及主管法案時才會列席備詢，目的是在保障行政與立法間的相互尊重，但藍白立委顯然不買單，除了對潘孟安不出席委員會提出譴責案外，針對卓榮泰拒絕副署財劃法執行，在野決議譴責也移請監察院彈劾。

行政院秘書長張惇涵說：「所以菩薩畏因，眾生畏果，如果立法院的議事程序，都能夠按照憲法，民主的程序來進行，今天就不需要再新增這項專案報告。」據了解民眾黨主席黃國昌，16日密會國民黨主席鄭麗文商討反制手段包含上街抗議或彈劾總統賴清德，但藍委意見分歧有無定案還有待明(19)日黨團大會凝聚共識。

