拒出庭判賠40萬！酒店妹激戰人夫200回 還傳訊向正宮炫耀

桃園市1名人夫阿豪（化名），先前與酒店妹小萱（化名）發生外遇，兩人交往差不多2年時間，還發生近200次性行為，小萱甚至傳送訊息向阿豪妻子炫耀，阿豪妻子憤而提告求償60萬元，桃園地院審理後判小萱應賠償40萬元，全案仍可上訴。

阿豪妻子主張，2022年底，丈夫與小萱開始交往，兩人經常在外同住過夜，還發生近200次性行為；去年7月間，小萱因不滿丈夫照顧家庭，竟主動傳送訊息向她炫耀，兩人交往長達2年時間，令她身心蒙受極大痛苦，遂對小萱提告求償60萬元。

小萱經法院合法通知後均未到庭，亦未提出任何書狀聲明或陳述；阿豪證稱，他和小萱是在酒店認識，第1天他便表明已婚身分，兩人交往快2年時間，兩人發生性行為約200次，直到小萱主動傳送訊息給妻子，妻子始知他發生外遇。

法官認為，小萱並未陳述自己意見，依法視同自認，行為已踰矩一般男女交往分際，嚴重破壞阿豪與妻子的婚姻生活，明顯侵害妻子配偶權，情節重大，遂判她應賠償40萬元，全案仍可上訴。

