拒分享糧食券用戶資料 農業部長威脅藍州下周起斷經費
農業部長羅林斯(Brooke Rollins)2日威脅民主黨執政的21個藍州表示，如果拒絕與川普政府分享俗稱「糧食券」的「補充營養援助計畫」(SNAP)的用戶資料，政府將切斷聯邦撥款。
羅林斯在白宮內閣會議上告訴川普總統，政府下周開始將停止對拒絕配合的民主黨州撥放聯邦資金，直到這些州政府遵守規定為止。
羅林斯聲稱，農業部需要各州提供糧食券計畫的相關數據，例如領取福利者的姓名和移民身分，藉此根除詐欺行為，保護美國納稅人的權益；該部門2月間便第一次要求全美50州全部要向聯邦政府提交數據。
民主黨主導的州已提出訴訟，試圖阻止該要求，表示他們已負責驗證糧食券受益人的資格，而且從未向聯邦政府分享該計畫中大量的敏感資料。
羅林斯指出，到目前為止，全美29個共和黨主導的紅州已遵守要求、提供數據，但21個民主黨藍州仍拒絕配合，她特別點名加州、紐約州和明尼蘇達州拒絕提供資料。加州州長紐森的發言人質疑聯邦真的會切斷經費，「削減供應美國兒童食物的計畫在道德上令人厭惡」。
農業部發言人進一步表示，該部門已成立「糧食券計畫誠信小組」(SNAP integrity team)，負責分析各州數據並杜絕濫用福利詐欺；該部門再次向民主黨執政州請求提供數據，如果不配合，將正式警告，並撤回行政撥款。
農業部官網顯示，2024年度，全美每月約有4200萬人因糧食券計畫受惠，大多數是兒童、老年人或殘障人士。
羅林斯在內閣會議上表示，如今糧食券計畫存在著「猖獗的詐欺行為」。然而，農業部「食品與營養服務局」(Food and Nutrition Service)一份情況說明書引述2023年度的數據稱，大部分糧食券計畫的福利都按照預期用途使用。
該情況說明書也顯示，2023年度，全美將近26萬2000戶獲得糧食券計畫授權的零售商中，有1980家被取消資格、561家被課罰款。
更多世界日報報導
避開國內激烈內卷 中國餐飲業大舉搶進美國市場
車裡睡覺竟違法？哪裡睡、睡多久…小心一覺醒來收到罰單
美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 中僅2情境取勝
其他人也在看
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 130
郭正亮驚爆：2026、2028將有8官員被抓 賴清德現執政危機
國民黨副主席蕭旭岑在昨天表示，賴清德政府目前僅剩抗中策略可用，所有議題都被包裝成愛台灣的表態戰。然而，前立委郭正亮驚爆，有「重要人士」透露，2026年和2028年可能會有8名官員因司法手段而被逮捕，這些人包括縣市長及立法委員；賴清德可能會有執政危機。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
藍白剛擋下國防預算「中國就實彈射擊」 林飛帆嘆危機：傷害台灣國安
總統賴清德宣布8年1.25兆國防特別預算，國民黨主席鄭麗文痛批在玩火，國民黨立法院黨團總召傅崐萁還說是挑釁，然而國民黨、民眾黨昨（2）日在立法院封殺國防特別條例後，中國就在渤海實施實彈射擊。對此，國安會副秘書長林飛帆今（3）日直言，這是非常大的危機，對台灣的國家安全是很大的傷害，「中國在挑釁所有周邊區域國家，這件事情應該是常識！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 154
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 97
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」
總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 169
民進黨高雄市長初選4搶1 謝寒冰：派系角力恐生變數
2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆表態參選。資深媒體人謝寒冰在政論節目分析，邱議瑩獲得前總統蔡英文、陳水扁及前行政院長蘇貞昌力挺，但身兼民進黨主席的總統賴清德支持的是賴瑞隆，無論最後誰出線，對綠營都將造成許多變數。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 12
中國不認"舊金山和約" 日議員調侃:台灣還是日本領土?
政治中心／綜合報導二戰結束後，日本簽署"舊金山和約"放棄台澎主權，是"台灣地位未定論"重要基礎，日相高市早苗也說"日本無法認定台灣地位"，但這又讓中國跳腳、否認舊金山和約，但有日本議員調侃"不承認舊金山和約的話，台灣現在還是日本領土，也不會歸中國所有"。副總統蕭美琴再度接受外媒訪問，被問到是否設想到任何情境，美國可能要派兵協防台灣，她這樣回答。蕭美琴說「臺灣正在做的一切努力，就是為了防止這個特定的假設性情境發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出，是否介入衝突、或戰爭的痛苦決定，這就是為什麼嚇阻，和強化臺灣實力如此重要。」台灣的努力，贏得國際認同，日本首相高市早苗日前也表態"台灣有事就是日本有事"，還引用"舊金山和約"，強調日本已放棄對台的所有權利，無法認定台灣法律地位，但這讓中國更是跳腳。高市早苗指出，日本無權認定台灣法律地位。（圖／翻攝網路）中國外交部發言人毛寧說「舊金山和約是在排斥中俄，二戰重要當事方的情況，對日本單獨媾和而發表的文件，其對台灣主權歸屬等涉及中國做為非締約國的領土、和主權權利的處置都是非法無效的。」舊金山和約是日本戰敗後，放棄台灣、澎湖等領土的國際法文件，但當時未指明誰來接管，也被稱為"台灣地位未定"，如今中方拒絕承認，被前日本議員松丸誠調侃，如果中國拒絕承認舊金山和約，那現在台灣仍將是日本領土、也不會歸給中國，中國的說法是"自掘墳墓"。舊金山和約。（圖／資料照）羅智強說「面對地緣政治的衝突就是當個和平締造者，那台灣屬於中華民國這是鐵錚錚歷史事實、也有歷史文件做為依據。」賴瑞隆說「舊金山和約你都不認可的時候，日本戰敗的時候到底相關的一些台灣地位如何規定，那顯然會更加複雜化，台灣所有未來的走向，應該還是由台灣人民做最後決定。」舊金山和約是重塑東亞地緣格局重要文件，中國想片面推翻，只怕引起更大矛盾。（民視新聞綜合報導）原文出處：中國不認「舊金山和約」 日議員調侃：台灣還是日本領土？ 更多民視新聞報導中國急了？指賴清德國慶文告顛倒黑白 外交部嗆：停止扭曲史實鄭麗文嗆綠「台灣主權未定論」荒謬 賴瑞隆：與中共唱和進行紅統日本挺台「中國竟致函聯合國」！揚言動用自衛權 外交部震怒反擊民視影音 ・ 1 天前 ・ 33
宏都拉斯有望與台灣復交？ 川普加持親台派候選人勝出｜#鏡新聞
我國前友邦國家宏都拉斯，昨天(美11/30)舉行總統大選，而「親中議題」成為這次左右選戰的最大關鍵，甚至可能進而影響台灣。因為兩位反對黨候選人都已經表態，勝選後就要和台灣恢復邦交。稍早初步開票結果出爐：由美國總統川普加持的國家黨候選人阿斯夫拉勝出。而他也在選前喊出，要和台灣恢復邦交。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 7
1.25兆國防條例被「暫緩列案」 綠營：遂行習近平指令
政治中心／綜合報導總統賴清德提出的1.25兆國防特別條例，在立法院程序委員會中被國民黨團"暫緩列案"，包含行政院版財劃法、立委赴中報備也持續被擋。綠營痛斥藍營惡擋國安法案，卻在院會把離島自貿區逕付二讀、給中國洗產地的機會，痛斥他們不敢討論，只顧著遂行習近平指令。民視 ・ 13 小時前 ・ 35
川普擬關委領空 傳防長令：運毒船不留活口
美國總統川普揚言要關閉委內瑞拉的領空，但又不說明原因，有意營造即將空襲委國的氣氛。近日傳出，國防部長赫格塞斯空襲運毒船的行動中，下令對同一艘船進行第二次攻擊，刻意擊斃船上生還者，此舉明顯違反國際法，美國國會已經展開調查。川普證實已經與委國總統馬杜洛通過電話，白宮官員透露，馬杜洛提出的下台條件，川普通通拒絕，還限期他一個星期內離境；周一，馬杜洛現身造勢場合，破除他已經逃跑的謠言。TVBS新聞網 ・ 3 小時前 ・ 6
「台海有事」日擔憂曝 綠「廁紙說」挺軍購護台1／中若封鎖台！ 美智庫：靠美援能撐過 但日恐捲入釀死傷
日本、中國關係緊張之際，日本朝日電視台今天（12/1）披露一項美國智庫的分析，假設解放軍實施海上封鎖，台灣可以在美國的支援下撐過去，不過作為提供美軍基地的日本，恐被捲入戰爭，造成超過4千名人員死傷。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 7
林佳龍揭《台灣保證落實法案》核心重點：台美關係穩健深化
美國國會日前通過《台灣保證落實法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。外交部長林佳龍在臉書發文，台美關係穩健深化！感謝美國國會通過《台灣保證落實法案》。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
川普簽署台灣保證落實法案 強制國務院定期審查對台交往準則
美國總統川普於當地時間2日簽署《台灣保證落實法案》，強制美國國務院須定期審查對台交往準則，並解除與台灣互動的自我限制。我外交部對此表達感謝，並指該法案旨在強化《2020台灣保證法》執行，顯見美國國會跨黨派與行政部門支持深化台美關係。公視新聞網 ・ 57 分鐘前 ・ 發起對話
遭質疑「被請辭」發言人！卓冠廷酸嗆凌濤：有創傷症候群！
論壇中心／綜合報導備戰2026地方選舉，兼任民進黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍將辭去職務，卻遭到國民黨桃園市議員凌濤質疑。凌濤今天（2日）指出，這兩位發言人「被請辭」或「跳船」，都顯示他們在「自救」。卓冠廷聽聞後反酸凌濤，因為國民黨主席鄭麗文上任後，也是被迫請辭（國民黨智庫副執行長）的，自己有「創傷症候群」，就說別人也得了一樣的病。卓冠廷在《台灣向前行》節目中指出，凌濤是前主席朱立倫的愛將，鄭麗文上任就改朝換代了，國民黨內另有她要用的人，「所以被迫請辭的是凌濤，不是我們」。卓冠廷加碼大酸凌濤：「把自己發生的狀況來講我和戴瑋姍，卻還要我浪費時間占用公共資源來回應凌濤，好啦， 你成功了。」卓冠廷進一步指出，民進黨的黨章規定非常清楚，有要選公職的黨工必須在就職前一年請辭，如果自己2026年有幸連任議員成功，會在2026年12月25日就任，就必須依照黨章規定在2025年12月24日前請辭，例如也要參選議員的組織部主任張志豪，也已經在上週請辭。卓冠廷笑稱「這也是一個小指標」，如果想猜哪一個民進黨的黨工要參選，只要看最近沒請辭的人就是不選的人。卓冠廷透露，自己上週和戴瑋姍一起簽公文向主席請辭發言人，還沒有確定離職的時間，所以明天（3日）要一起出席中常會，由主席裁示做到什麼時候。原文出處：遭質疑「被請辭」民進黨發言人！卓冠廷酸嗆凌濤：有創傷症候群！ 更多民視新聞報導吳怡農曝北市民調！簡舒培喊話：做「這事」選對會才會挺！台積電提告羅唯仁！律師曝更重要目的：瞄準英特爾這件事！藍營批賴「情勢有危急成這樣？」 王義川酸：屎滾了才買馬桶？民視影音 ・ 15 小時前 ・ 1
戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導距離2026年九合一選戰倒數362天，副總統蕭美琴近期輔選行程增加，接連與民進黨台中市長參選人何欣純、新北市長參選人蘇巧慧合體勤走地方拜廟。對此，蘇巧慧今（2）日回應，蕭副總統的戶籍就在新北，也一直擁有高人氣，倘若能多來走走幫忙，當然對議員與市長的選舉都有加分。蘇巧慧表示，蕭美琴副總統在駐美期間締造最好的台美關係，台美從防疫到戰略合作都非常緊密，得到大家的肯定，她強調，蕭副總統戶籍就在新北，也一直擁有很高的人氣，她如果能來多走走幫忙，當然對市長到議員的選舉都會非常加分。原文出處：快新聞／戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分 更多民視新聞報導不畏中國打壓！巴拿馬國會訪團睽違8年抵台 林佳龍盼兩國重啟夥伴關係九合一倒數364天！不只要選上新北市長 蘇巧慧親曝總目標重啟核二？蘇巧慧喊言之過早：無核廢又安全才不反對民視影音 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
最新民調出爐! 綠支持度33.2%.藍20.1%.白僅剩8.2%
政治中心／綜合報導美麗島電子報最新民調，民進黨支持度33.2%，國民黨支持度20.1%，民眾黨只剩8.2%，藍白相加比綠營還低，此外總統賴清德信任度與滿意度也緩步上升，而距離2026只剩不到一年，傳出綠營進入選戰模式，黨中央發言人卓冠廷與戴瑋姍將辭職回歸選區，人選將由立院黨團接手。民眾黨近期爆出走潮，創黨元老朱蕙蓉與發言人李有宜相繼退黨，士氣低迷也從民調上得到印證。國內朝野主要政黨好感度出爐。（圖／民視新聞）根據美麗島電子報最新民調，民眾黨支持度只剩8.2%，好感度僅有30.7%，國民黨支持度20.1%、好感度35.4%，民進黨支持度33.2%、好感度39.9%，藍白支持度相加比綠營還低，民進黨政黨民調攀升，總統賴清德滿意度也逐步回升，信任度上升0.6%來到42.3%，滿意度上升0.8%來到40.9%，兩項數據都是連三個月增加。立委(民) 賴瑞隆：「這段時間我們看到政府持續的有做事，持續的讓人民有感，也因此民調也持續的上升。」立委(國) 賴士葆：「一起努力啦，不管民調一時的啦，民調參考嘛，民眾黨還是有它一定的基層的支持度啦。」不只總統滿意度回升，卓內閣民調也往上走，滿意度與不滿度即將黃金交叉，而距離2026九合一選舉只剩一年不到，傳出為了因應選戰，執政黨將在明年農曆過年之際籌組「戰鬥內閣」，但黨中央否認。民進黨祕書長徐國勇強調總統民調已黃金交叉，駁斥有內閣改組想法。（圖／民視新聞）民進黨秘書長 徐國勇(12.01)：「我們現在的施政滿意度，其實從我們自己的民調，以及從震傳媒的民調都可以看得出來，我可以明白的告訴大家三個禮拜前，其實總統的信任度就已經超越不信任度，就已經黃金交叉了，我們的黃金交叉在信任度是穩定的，在這個狀況之下，我想沒有什麼所謂，內閣要改組了等等這些問題。」中央執政腳步越站越穩，沒有改組的準備，倒是黨中央，因為黨發言人卓冠廷與戴瑋姍將請辭回歸選區，曾任發言人的李坤城與林楚茵，可望再度回歸。立委(民) 吳思瑤：「我所知道的會從立院黨團來挖角，會讓立院黨團最熟知政治運作第一線的立委同仁來分工。」府院黨各自調整步伐，迎接2026地方大選。原文出處：美麗島電子報民調出爐 綠支持度33.2%、藍20.1%、白僅剩8.2% 更多民視新聞報導蔡正元竟認同陳水扁看法？親口認了：「她」恐重傷藍營2026選情表態不選台北市長！王世堅親曝原因 心中首選名單出爐侯漢廷稱「家產1/2到1/3」做國防 卓冠廷：偷換概念不累嗎？民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
打破台美互動紅線！ 川普簽署「台灣保證實施法」｜#鏡新聞
美國總統川普2日簽署台灣保證實施法案，法案內容規定美國國務院，重新審視台美往來準則，目的要打破台美交往互動的紅線，而且明確規定，至少每5年需審查1次台美交往準則，並於審查完成90天內向國會提交報告，外交部長林佳龍和專家都分析，這讓疑美論不攻自破。鏡新聞 ・ 30 分鐘前 ・ 1
王世堅曝不選台北市長「內心原因」 吳怡農回應了
即時中心／顏一軒、陳治甬報導民進黨立委王世堅今（2）日表示，由於他身為白色恐怖與228事件的受難家屬，若在民主機制的選舉中再輸給蔣家下一代，他無法接受，這也是自己決定不參選台北市長、挑戰現任市長蔣萬安的重要理由之一。對此，民進黨台北市長擬參選人吳怡農回應，最後的提名取決於民進黨選對會決斷，相信選對會決定會反應市民期待。王世堅今日中午接受《CNEWS匯流新聞網》政論LIVE直播節目《中午來開匯》專訪。談及不參選台北市長的原因，他強調，自己身為白色恐怖與228事件的受難家屬，加害他們的人是蔣家的上一代，結果他父親、祖父的「父祖輩」受害，若到他這時代（選台北市長），竟然又輸給蔣家的下一代，他無法接受。民進黨王世堅今日接受《中午來開匯》專訪。（圖／《CNEWS匯流新聞網》直播節目《中午來開匯》提供）王世堅說，「上一代受害的時候，他們是用刀、用槍可以強制，他們是集權與獨裁可以加害你，現在開放民選之後，我在人民的選擇之下，我輸給他，我不但對不起我父親、我祖父，也對不起所有228跟白色恐怖的受難家屬」。記者提問，針對王世堅再度表示不參選，您有放心一點嗎？對此，吳怡農指出，自從他宣布參選以來，重心都放在了解市民的各種煩惱，準備提出改變台北的政見，最後的提名取決於選對會的判斷，他也相信選對會的決定會反應市民的期待。原文出處：快新聞／王世堅曝不選台北市長「內心原因」 吳怡農回應了 更多民視新聞報導誰會披綠袍角逐台北市長？林延鳳犀利分析曝光綠北市人選「非王世堅」？郭正亮點「這大咖」適合出戰許淑華點名童子賢參選台北市長 吳怡農回應了民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
撇清? 徐春鶯曾任北市新住民委員 蔣萬安竟一問三不知
生活中心／綜合報導台北市長蔣萬安今天出席議會總質詢，民進黨議員洪健益送上游泳圈，要蔣萬安面對政治深水區直球對決。但是蔣萬安被簡舒培問到，前北市新住民委員徐春鶯遭羈押一事，蔣萬安一問三不知，瞬間點燃議員怒火。民視 ・ 1 天前 ・ 6