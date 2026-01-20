拒切割郭信良 陳亭妃和解破功

民進黨台南市長初選民調勝出的立委陳亭妃（左一），20日拜會挺憲派的台南市議長邱莉莉（左二）尋求「大和解」。（洪榮志攝）

民進黨台南市長初選雖已落幕，但選戰期間「刀刀見骨」的裂痕顯然尚未癒合。民調勝出的立委陳亭妃20日展開「大和解之旅」，首站拜會力挺林俊憲的議長邱莉莉。儘管雙方見面又擁抱、又道恭喜，試圖營造團結氛圍，但在密室會談後，陳亭妃拒簽包含「切割郭信良」在內的3點共同聲明，讓挺憲派直言「遺憾」，陳則表示「尊重」。

昨天上午10時30分，陳亭妃在多位支持議員陪同下踏進議長室，邱莉莉隨即上前迎接，一聲「市長，恭喜」打破僵局，陳亭妃也展現柔軟身段主動擁抱邱莉莉肩膀，指今天是來「請益」。10多位支持林俊憲的黨團議員也在場，雙方隨即閉門協商。

不料，這場「大破冰」戲碼卻在進入密室後風雲變色。雙方足足談了45分鐘，陳亭妃離去時僅低調回應「OK啦」，隨即快步離開。

據了解，會談焦點集中在挺憲派議員主導擬定的「2026民進黨勝選共同聲明」。這份聲明包括：1、要求與前議長郭信良明確切割；2、不得為國民黨、他黨或曾攻擊民進黨的無黨籍候選人輔選；3、未來正副議長選舉須尊重黨團自主。陳亭妃雖表示尊重黨團自主立場，但不願與前議長郭信良明確切割，最終並未在聲明文件上簽名。

事後，民進黨團總召李宗翰直言，會談氣氛「與想像中完全不同」，雖然陳亭妃口頭承諾尊重黨團自主產生議長，但對已有23位挺憲議員連署的書面聲明，最終並未簽署，連與她交好的議員也全數不簽。

邱莉莉雖肯定陳亭妃拜訪的誠意，但「很遺憾沒有完全達成共識」；身兼民進黨台南市黨部主委的立委郭國文更強調，「3點協議才是真正化解議員之間心結的最好方法，沒有簽署實在很遺憾。」

對此陳亭妃僅表達「尊重」，並強調「只要有機會，一定溝通」；還說，下周將拜會市長黃偉哲。

國民黨台南市長提名人謝龍介則認為，這是民進黨的家務事，他不便評論，尊重他們。

有不便曝光的民進黨員替陳亭妃抱屈說，私人關係是要切割什麼？更何況下屆議長由市長主導安排，已是民進黨內常態，無論賴清德或黃偉哲都如此，現任議員有何權力決定下屆議長人選？