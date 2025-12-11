拒刪留言「台灣是個國家」丟百萬贊助 義大利千萬YTR：這留言是常識

▲ 圖／翻攝youtube＠Davie504

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

義大利千萬YouTuber Davide Biale近日拍片自曝曾拿到一個手遊業配案，結果因為拒刪一則「台灣是個國家」的留言，而損失了7萬5000美元（約新台幣233萬）的贊助費，他也強調這留言是常識，自己也從不是個政治化的人。

據了解，Davide Biale有一名台籍妻子，2人在2022年宣布結婚，而他的頻道主題從純演奏貝斯，到拍攝貝斯的多樣彈奏實驗，逐漸累積人氣，還曾在台停留一段時間，親送15把貝斯給台灣粉絲。

不過，Davide Biale日前拍攝贈送數十把貝斯給粉絲的影片，卻引發爭議，因此他也拍片回應，並披露了從未公開過的內幕，提到曾接獲一家手遊公司的合作邀約，提供6萬美元報酬，外加1萬5000美元禮品贊助費，總計7萬5000美元。

Davide Biale接受後與對方簽署合約，隨後就籌備影片，怎料，在影片完成，即將上傳前，業者忽然提出一個無關影片的要求，就是要他刪除5年前的一則留言「菜雞，台灣是個國家(Taiwan is a country, noobs)」，但他直接拒絕，並強調那句留言是常識，他也不是個政治化的人。

Davide Biale雖然沒有透露哪間手遊公司，但「手遊公司來自哪個國家就不用多說了」，最後他也重剪影片上傳，移除贊助相關內容，並自費買貝斯，加倍送參與抽獎的粉絲，感嘆有些贊助商試圖用錢讓人沉默，而他此舉最重要的意義在於保護自己的留言，並堅守言論自由。

