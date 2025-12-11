拒刪「台灣是國家」留言 千萬訂閱YTR曝中國業配真相

義大利知名 YouTuber Davie504 爆料，五年前因拒刪「Taiwan is a country」留言，遭具有中國背景的手遊公司撤業配。翻攝Davie504 Youtube頻道





擁有超過1360萬訂閱、以高超貝斯技巧與幽默風格聞名的義大利知名YouTuber「Davie504」，昨（10）日發布一支標題為「他們試圖讓我閉嘴」（They Tried to Silence Me）的影片，首度揭露五年前一樁鮮為人知的業配內幕。

針對近期遭部分網友指責接商業廣告是「出賣」（sell out）網友，Davie504罕見動怒並公開反擊，透露當年曾因拒絕手遊廠商要求刪除「台灣是國家」（Taiwan is a country）的留言，毅然放棄高達7.5萬美元（約新台幣243萬元）的天價報酬，寧可自掏腰包賠錢，也要捍衛言論自由。

Davie504在影片中表示，這起事件發生在五年前，當時他收到人生中金額最大的一筆業配邀約，對方是一家知名手遊公司，開出6萬美元的片酬加上1.5萬美元的粉絲抽獎贊助金，總計7.5萬美元，條件僅需在影片中進行60秒的口播宣傳。

面對這筆鉅款，他形容自己當時「毫不猶豫立刻接受」，並隨即展開瘋狂的採購計畫，橫掃當地樂器行購買了十多把貝斯準備回饋粉絲，單日花費便超過1萬美元。

然而，就在影片製作完成、廠商審核通過，且雙方已簽署合約準備上架的前兩小時，變故突然發生。Davie504指出，廠商突然傳訊要求他「修改一個小地方」，但並非針對影片內容，而是要求他刪除一年前在YouTube上的一則留言。

該則留言內容簡短卻敏感：「Taiwan is a country , noobs」（台灣是一個國家，菜鳥們）。

Davie504透露，該手遊公司來自一個「非常不喜歡這類留言的國家」，對方強硬表示，除非刪除該則留言，否則合作即刻取消，所有款項均不支付，且不會補償他已經墊付的1萬多美元購琴費用。面對廠商近乎威脅的通牒，Davie504面臨兩個選擇：一是妥協刪文並入袋7.5萬美元；二是堅持立場並自行承擔鉅額損失。

業配公司要求刪除敏感留言：「Taiwan is a country , noobs」。翻攝畫面

「我根本不是政治人物，這件事也完全不是政治，這只是地理常識。」Davie504在影片中強調。最終，他選擇了拒絕廠商的要求，霸氣回覆對方將業配「塞進伺服器裡」，並刪除了影片中的業配片段，改以無廣告形式上傳。為了兌現對粉絲的承諾，他最終自費支付了所有購琴與送禮的費用，甚至因怒氣難消而加倍送出獎品。

對於為何當時不選擇跨國提告，Davie504坦言國際訴訟曠日費時，不僅不值得，且他更看重的是保住了自己的原則與言論自由。他感嘆，這次經驗讓他學到，「有些品牌想買的不是你的業配，而是你的沉默」。

針對近期因接獲新業配而被酸「背叛」，Davie504以這段往事為例，直言如果這些酸民知道幕後真相，恐怕會「羞愧到直接把鍵盤拆掉」。這段塵封五年的往事一經曝光，立即引發網友熱議，紛紛留言力挺這位堅持原則的貝斯鬼才，也有不少來自台灣的民眾抖內力挺，大讚：「Huge reapect！請收下我的膝蓋！」。

