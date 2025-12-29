拒受理詐欺報案還罵「白痴」⋯惡警黑歷史曝光！冒胞弟出庭、騷擾當事人

記者林昱孜／台南報導

拒受理詐欺報案還罵白痴，惡警黑歷史曝光。（圖／記者林昱孜攝影）

台南市新化分局謝姓警員因推諉卸責、辱罵報案民眾「白痴」，遭記一大過處分，試圖透過行政訴訟撤銷處分，遭法院駁回。事實上，謝員雖然身為執法人員，但查閱判決書發現他多次知法犯法，曾為當時女友脫身撤回原告告訴狀，遭調查時甚至假冒胞弟名義問訊，也曾涉性騷車禍女性當事人，遭到台南市警局懲處。

判決書指出，謝員2018年曾大膽戴口罩冒充胞弟出庭應訊，還企圖詐領「證人差旅費」。檢方調閱通聯，發現他開庭期間手機定位一直在法院，且前晚還與女友在摩鐵，鐵證如山讓他從「抵賴」變「認罪」。新北地方法院最終因偽造文書罪，判處謝員4月徒刑，緩刑3年。

不僅如此，謝員2020年處理交通事故時，取得女當事人LINE後，化名Steven傳送「流眼淚的女孩」等騷擾訊息，遭到檢舉投訴。台南市警局調查後，依警察人員獎懲標準第7條第2款規定，記過1次懲處，謝員不服，提出行政訴訟。

高雄高等行政法院審理時，根據LINE背景圖片比對，發現皆為「新加坡金沙酒店」，認定Steven就是謝員，利用職務取得個資邀約異性，言行失檢，記過處分適法有據，駁回請求。這次又再次因為拒絕受理詐欺案，還暗地辱罵被害人白痴遭懲處，劣跡事件再添一筆，據了解，謝員在此事件後遭記一大過，並調離現職，目前正在新營分局某派出所服務。

