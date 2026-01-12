拒台護照入境下場慘？古巴龍蝦遭台灣市場抵制 進口額狂崩75%跌出榜單

政治中心／綜合報導

今年台灣進口古巴龍蝦金額暴跌74.5。（示意圖／資料照）

古巴因長期親中且對我國不友善，自2023年底頻繁拒絕持台灣護照民眾入境。此舉引發經貿市場強烈反彈，根據農業部最新統計，今年台灣進口古巴龍蝦金額暴跌74.5%，進口額僅剩不到百萬美元，排名更從前4強慘跌出十名之外。外交部再度示警，呼籲國人避免前往古巴，以免無端遭遣返。

加勒比海國家古巴長期在國際政治立場上親中，近期對台灣態度轉趨強硬。外交部指出，自2023年底開始，便頻繁發生我國民眾持有效護照前往古巴，卻在邊境遭到拒絕入境並遣返的案例。面對古巴的不友善舉措，台灣市場也出現顯著的貿易反制現象，曾深受國人喜愛的古巴龍蝦進口量應聲重挫。

廣告 廣告

古巴因長期親中且對我國不友善，自2023年底頻繁拒絕持台灣護照民眾入境。（圖／翻攝自Pixabay）

根據農業部公布的最新統計數據顯示，今年台灣對古巴龍蝦的進口額呈現雪崩式下跌，減幅高達74.5%。去年的進口額尚有367.6萬美元（約新台幣1.1億元），今年則大幅縮水至93.8萬美元（約新台幣2988萬元），僅剩去年的4分之一。

在進口來源國排名方面，古巴過去原是台灣龍蝦進口的前4大來源國之一，如今市占率大幅萎縮，已跌出前10名榜單。取而代之的是澳洲、巴西、印尼、美國及葉門，成為目前台灣的前5大龍蝦供應國。

針對古巴對台立場強硬且刁難旅客的情況，外交部再次提醒，古巴政府對我國極度不友善，拒絕入境案例層出不窮。為保障國人權益與旅遊安全，建議民眾近期規劃行程時應盡量避免前往古巴，以免遭遇莫名遭拒入境或遣返的風險。

更多三立新聞網報導

王毅取消訪索馬利亞！中外交部聲明竟扯台灣：反對索馬利蘭勾結台灣謀獨

中共囂張搞對台軍演 印度罕見發聲反對「武力威脅」：相關方保持克制

吳志中：台灣與以色列利益一致 未來合作是必然

顧立雄：F-16V新機56架組裝中 含46單座10雙座

