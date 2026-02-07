拒吃林宅血案「殘酷料理」

日前以「世紀血案」為名的林宅血案，翻拍影片，引軒然大波。（圖片摘自總統府網站）





日前以「世紀血案」為名的林宅血案，翻拍影片，引軒然大波，未與被害人遺族協商，事後輕描淡寫，苗頭不對，又發言澄清。筆者以為，即便統獨立場不同，也失了人性，試申述之。

網路影片裡「殘酷料理」：要青蛙，章魚，魚類，在還有知覺時，活脫脫的，看自己的肉被吃，極其「殘忍」，故有此名。然今林宅血案，林先生伉儷與奇蹟存活的林小姐，尚在人世；居然有翻拍與洗白血案的影視作品，豈非在傷口上灑鹽，又何嘗不是，另類的「殘酷料理」呢？

或謂：冷戰風聲鶴唳，林宅犧牲，有其身不由己的「苦衷」？筆者小時候，家父提及美蘇冷戰情節：潛伏美國的蘇聯間諜，對美方情報人員，作勢要對蘇聯小孩不利，充作人質；片尾，小孩安全無恙，危機解除，誤會冰釋，蘇聯情報員說：「美國佬，你被我們耍啦，我們蘇聯人不殺小孩的。」比對《靜靜的頓河》俄國革命內戰，即便紅黨與白黨深仇大恨，仍能愛護對方的稚子，視如己出，黑暗時代，一絲光輝。

承前，上面蘇聯人殺紅眼，尚有一絲善念；前總統蔣經國，自稱留學蘇聯，怎會沒有學到「霹靂手段」，而沒有「菩薩心腸」？

或謂：這個血案，也不能說是蔣經國下令啊？1963年《周作人•關於日本之黑霧》一文，舉鄰邦日本為例，當年盟軍佔領日本，然卻出了多人遭毒死的「帝銀事件」與日本鐵路官員橫死的「下山事件」，皆因占領時空窗，利益錯雜，卻草草與詭異地結案；名推理小說家松本清張，剖析應破而未破的「懸案」，用他的筆鋒與推理，寫出《日本黑霧》一書，供後人評論。

承前，林宅血案，諸多謬誤：關鍵證物消失，嚴密監控下，殺手自由進出，案能破而未破，不也是另類的《臺灣黑霧》？如今林家老太太與雙胞胎女兒，沉冤未雪，豈敢有顏面與膽量，給幕後黑手，擦胭脂抹粉？

多年前，港都簡體書店名山堂歇業，筆者折扣購得對岸《西安事變資料集》，遙想楊虎城舉家，在神州易幟前，舉家被蔣氏特務處決，同時也不禁懷疑，居然在1980年，情治人員在林宅裡，仍舊業重操？推己及人，既然楊虎城無辜，林義雄，也該同情啊！世紀血案，這個「殘酷料理」有良心的中國人也好，臺灣人也罷，都該「拒吃」，抵制到底！

※作者為律師