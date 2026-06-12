拒合體還是被放生？賴瑞隆一周兩度「完美錯過」黃捷活動

民進黨今天（12日）舉辦「DPP線上應援行動限量球衣」發布會，台北市黨部主委吳沛憶與高雄市黨部主委黃捷發起「北高連線」，但卻未見高雄市長參選人賴瑞隆。值得注意的是，黃捷日前接任高雄市黨部主委時，賴瑞隆也因身體不適而缺席，引發討論。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

這場記者會由民進黨台北市黨部主委吳沛憶與高雄市黨部主委黃捷共同發起，邀請台北市長參選人沈伯洋與立委蔡其昌等人同台，共同展示由台灣在地品牌製作的「城市聯名限量版」北高應援球衣。然而，打著「北高連線」的旗號，現場卻只見台北市長參選人沈伯洋身穿球衣亮相，代表高雄出戰的賴瑞隆並未現身。

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記者直接提問賴瑞隆為何沒有來、未來是否會有合體機會，黃捷回應指出，這場活動本來有邀請賴瑞隆，他原本也預計出席，但因為「臨時有行程，就剛好沒有辦法來」。黃捷強調，賴瑞隆的專屬球衣已經準備好了，大家未來一定會看到賴瑞隆穿上這件球衣，承諾之後的造勢活動必定會讓北高陣容合體。

國民黨高雄市黨部發言人張永杰表示，黃捷於周一正式接任民進黨高雄市黨部主委，民進黨高雄母雞、市長參選人賴瑞隆，以身體不適為由缺席典禮。然而，看賴瑞隆臉書，典禮前一天才在平安宴上激情高喊凍蒜，典禮隔天又精神奕奕參拜宮廟，黃捷就職日限定的微恙，媒體更以賴瑞隆放鳥為標題報導，時機巧合的讓人摸不著頭緒。

張永杰指出，今天黃捷與身兼台北黨部主委的立委吳沛憶發起「民進黨北高連線」造勢。台北市長參選人沈伯洋、身兼中職會長的自家立委蔡其昌皆現身力挺，身為輔選主角之一的賴瑞隆卻又再度缺席，黃捷僅回應「有邀請，但他有事」。

張永捷質疑，短短一周內，賴瑞隆兩度缺席黃捷主辦的活動。回顧初選期間，黃捷大力相挺賴的對手邱議瑩，加上兩人上次同上新聞，是主委投票日忘帶身分證與跑錯投票所的另類默契。如今接連的完美錯過，兩人之前在立院受訪時上演的大團結，不免讓人質疑是否並未真正化解檯面下的嫌隙。依照黃捷兩次皆有邀請的說法，究竟是賴瑞隆擺出大母雞姿態拒絕合體，還是默默被黃捷放生？微恙理由一次說得過去，但接二連三的巧合，真相恐怕只有當事人自己心裡最清楚。

民進黨北高黨部2026專屬球衣亮相。（圖／翻攝黃捷臉書）

臉書粉專「政客爽」指出，民進黨今天北高連線，號稱「強棒出擊」，結果沒有賴瑞隆，慘被「鐵拳教育」了！看來賴瑞隆不是強棒，沒有資格參加這場記者會，建議再出來哭一次，一定就能挽回民心，「有一種臭，是連隊友都嫌你臭」。

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