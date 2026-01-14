拒善意解讀！金與正再發聲否定兩韓關係改善可能性：別做白日夢

北韓勞動黨中央委員會副部長金與正13日再度發表談話，痛批南韓對兩韓關係改善的期待是「白日夢」和「妄想」，無法實現。這是她兩天內第二次針對南韓發出的無人機爭議發表聲明。

北韓勞動黨中央委員會副部長金與正。 （資料照／《美聯社》）

《韓聯社》引述《朝中社》報導，金與正13日深夜發表題為〈無論做多少白日夢，也改變不了兩韓關係的現實〉的談話。此談話是在南韓統一部官員當天接受採訪時，針對11日金與正的談話評估「南北韓之間有緩和緊張和溝通的餘地」後10小時發出。

金與正在聲明中稱南韓統一部為「愚蠢到無以復加的一群人」，並表示「首爾所盤算的『兩韓關係改善』等各種充滿希望的白日夢，全部都是無法實現的妄想」。她強調，「無論執政者在海外到處奔走進行請託，無論當局再怎麼裝出善意的樣子、做再多白日夢，兩韓關係的現實絕對不會改變」。外界認為這是針對南韓總統李在明近期與大陸國家主席習近平等主要國家領導人會面，請求在南北韓關係改善中扮演中介角色的發言。

廣告 廣告

這次談話也在韓日兩國領袖發表包含「為北韓完全無核化而合作」內容的共同新聞發表後約6小時發出。該談話同時刊登在在日本朝鮮人總聯合會機關報《朝鮮新報》網站上。

李在明本月5日訪問北京，與大陸國家主席習近平會晤。 （圖／《新華社》）

金與正重申南韓發出的無人機侵犯領空是「侵害北韓主權的嚴重挑釁行為」，並稱「這是非敵人無法做到的事」，強調敵對關係。她要求「首爾當局應該承認並為侵害共和國主權的挑釁道歉，並制定防止再發措施」，警告「當挑釁重複發生時，將付出無法承受的代價」。

她進一步威脅，「這不是單純的修辭威脅或口水戰的延長」，「我們對侵害主權的反應和守護主權的意志，不會僅停留在比例性應對或立場發表」，暗示可能使用物理手段，提高施壓強度。

相較於兩天前的談話中，她將南韓國防部表示無人機事件「沒有挑釁意圖」的立場評為「明智的選擇」，並要求「對實體進行具體說明」，這次談話則將要求層級提高至「承認」、「道歉」和「防止再發措施」。

李在明與高市早苗13日出席共同記者會。（圖／《路透社》）

首爾北韓大學院大學（University of North Korean Studies）教授梁茂進（Yang Moo- Jin）分析，金與正的談話是「在第9次黨代會前，將無人機事態確保為強化『敵對性兩國關係』的名分，並透過激發敵對感來活用於體制團結的意圖」，也是「對試圖將無人機事件擴大為南北關係改善機會的阻斷性警告」。他也指出，「在韓日領袖會談結果後立即發表談話，間接表達對韓日共同發表中包含的朝鮮半島無核化、和平構築努力的反彈」。

《路透社》報導指出，南韓統一部官員表示，金與正週末的聲明似乎已經降低調門，但金與正隨後發表的聲明否定了這種解讀。南韓李在明政府一直尋求改善與平壤的關係，但迄今其示好舉動均遭到北韓拒絕。

延伸閱讀

名字有「ㄞ」就是AI總統？名醫：台灣至少一百萬人有資格

第一名竟是「AI生成照」？陸攝影比賽驚爆醜聞 得獎照遭急撤

馬斯克旗下AI色情內容遭各國抨擊 印尼成首個封鎖Grok國家