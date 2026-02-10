拒喝毒水！埔里愛蘭橋爆50人快閃抗議 反對事業廢棄物掩埋場

埔里人10日在愛蘭橋舉旗幟、拉白布條快閃抗議，堅決反對埔里設置事業廢棄物掩埋場。（反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟提供／楊靜茹南投傳真）

「反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟」10日在愛蘭橋舉旗幟、拉白布條快閃抗議，表達堅決反對埔里設置事業廢棄物掩埋場的決心，強調目前已3萬7000人連署，計畫3月15日業者開完3場說明會前，達5萬人連署的目標，若縣府不駁回業者申請，不排除發動更大規模抗爭。

反埔里設掩埋場大聯盟指出，允捷事業公司擬在埔里鎮麒麟里24.62公頃山坳地興建事業廢棄物掩埋場，掩埋量達245萬立方公尺，相等於1000個標準游泳池的容量，該基地屬南港溪及其支流上游，是埔里鎮自來水與農業灌溉用水的水源頭，為了守護埔里的好山好水，10日上午9時在埔里進出要道、愛蘭橋舉旗幟抗議。

50多名埔里鄉親站在愛蘭橋兩側，高舉「給我好水、拒喝毒水」、「保護水源、捍衛家園」、「水是我們的命」等標語，堅決反對埔里設置掩埋場，埔里鎮長廖志城、南投縣議員陳宜君等人到場力挺，行經用路人搖下車窗比讚支持。

大聯盟總召黃啓瑞表示，上月4日舉行第一階段環評審查會，審查委員要求業者3月15日前在埔里地區開3場說明會，因此成立宣講團，至各個寫春聯據點、尾牙場合、年貨大街徵求連署，迄今已3萬7000人連署，10日在交通要道愛蘭橋快閃抗議，計畫3月15日前達5萬人連署的目標，告訴業者埔里人堅決反對掩埋場的決心。

陳宜君說，自來水取水口上游1公里不得設置污染水源設施的管制標準，這是民國87年制定的法令，早已無法準確反映現今水源污染風險，也讓業者藉此漏洞能在水源頭申請廢棄物掩埋場，希望能修訂法令，保護環境。

枇杷社區理事長余成勳怒斥，業者在埔里蓋掩埋場獲取暴利，卻將可能危害都留給埔里的後代子孫，非常不合理，萬一發生滲漏，污染根本不可逆，因此埔里人堅決反對業者設場。

