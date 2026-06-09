拒回溯差額退款 銓敘部為德不卒

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公教退休金所得替代率去年底修法後，退休公教人員近日陸續收到新版退休金審定函。藍營立委抨擊，銓敘部雖在承諾時間內完成核發作業，但為德不卒。（本報資料照片）

公教退休金所得替代率去年底修法後，退休公教人員近日陸續收到新版退休金審定函。藍營立委抨擊，銓敘部雖在承諾時間內完成核發作業，但為德不卒，迄今仍拒絕退還民國113年、114年共24個月溢扣的退休金差額，形同政府扣著退休人員的錢不還，分明是不當得利，揚言將凍結銓敘部、考試院1500萬元預算。

國民黨立委翁曉玲昨表示，她先前為督促銓敘部與考試院盡速核發新版退休金審定函，提出凍結考試院業務費200萬元、銓敘部事務費215萬9000元預算案，要求銓敘部完成新審定函發放作業後，相關預算才得動支，如今銓敘部已完成承諾作業，這筆預算應可順利解凍。

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不過，翁曉玲說，遺憾的是銓敘部為德不卒，擅自曲解公教人員退撫條例第37條、第38條內容，只同意退還修法公布後，自114年12月28日至115年7月間溢扣的退休金差額，拒退還113年、114年共24個月的差額。

翁曉玲表示，修法既已明定退休金所得替代率「回到112年標準」，112年12月31日後各年度退休金所得替代率，均應一體適用，不應將113年、114年排除在外。當初在立法院司法及法制委員會討論時，考試院、銓敘部都非常清楚立委修法用意與方向，不料法律公布後，銓敘部竟耍賴不認帳。

翁指出，對退休人員而言，最直接影響就是少領回24個月退休金差額。以月退休金4萬元為例，113年、114年約被多扣1萬4300元；月退休金5萬元者則被多扣1萬7800元，政府扣著不退還，就是不當得利。

為此，翁曉玲揚言將分別凍結銓敘部約1000萬元預算及考試院500萬元預算，要求待銓敘部正式公告補發113年、114年度退休金差額的作業期程後，兩機關才得動支這筆費用。

藍委賴士葆也批，民進黨政府此舉是用行政權壓制立法權，既是三讀法律，就應按法律內容走，政府如果每次都不照規定做事，對全民百姓都不公平。