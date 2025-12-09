拒執行財劃法！藍白批卓榮泰不適任 立院綠黨團嗆：不敢倒閣解散國會

記者楊士誼／台北報導

藍白多次惡修財劃法引起反彈，行政院更表示不會也不能執行違法的法案，行政院長卓榮泰也強調，這種不經正常議事程序、違反議事倫理的決議，沒有必須執行的壓力，藍白則痛批卓榮泰造成憲政危機。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（9）日表示，沒有所謂憲政僵局，若認為閣揆不勝任就依憲法發動不信任投票、解散國會，但藍白不想解散國會，因此不發動。

國民黨批評，卓榮泰成為史上第一位「覆議八連敗」的行政院長。對比當年謝長廷因覆議不成主動請辭，負起政治責任；如今民進黨政府更帶領台灣走向極端。更稱卓榮泰背後正是有賴清德的撐腰，「賴卓體制」正展現史無前例的行政傲慢。

民進黨團上午召開「國民黨修法自肥! 助理費成小金庫」記者會，鍾佳濱回答提問時表示，憲政危機出在現在的國會多數，口口聲聲指責行政院跟閣揆不勝任，說卓榮泰覆議八次失敗還不下台，但按照憲法機制，能叫行政院長下台的就是國會不信任投票。他表示，從去年至今的覆議，國會多數都不認可行政院提出的覆議，就請在野黨依照憲法機制發動倒閣、解散國會，「他們不想解散國會因此不發動不信任投票」。

鍾佳濱強調，沒有憲政僵局，憲法規範的也很清楚。至於其他意見，黨團尊重各種專家的看法，但讀得懂憲法、理解我國憲政機制的，就是國會多數若不接受行政院，就請發動不信任投票。

另對於藍白可能在程序委員會再次封殺國防特別預算，鍾佳濱則表示，藍白的封殺作為已經完全溢出正常國會的應有職分。她強調，分八年執行、每年平均1562億的國防特別預算，是國人一年健保支出的15％，國家願意投資以維護國防，且這筆預算不是外界誤導的對外軍購，預算事實上也在充實我國軍工產業。

鍾佳濱說，如與美國合作的無人載具等項目，這類軍民兩用產業將會得到預算挹注，並建立國防產業鏈。這筆預算如果一再杯葛，不僅會削弱國防也會讓產業無法扎根，他也強調，民主同盟希望在無人載具上創立非紅產業鏈，無人機在此之前由中國大疆獨霸，在俄烏戰爭中，若將大疆無人機轉為軍用也引起疑慮，因此以美國為首的民主同盟希望建立無人機非紅產業鏈，而生產晶片的台灣當然是首選，未來無人載具製造上，台灣將會成為最重要一環，這也是特別預算要加以著墨的。

