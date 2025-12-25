拒壞聖誕老人入境！川普接孩童來電玩政治梗

▲今天是聖誕節，美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）照慣例接聽孩童播打至北美航太防衛司令部（NORAD）的「追蹤聖誕老人」來電，回答孩子的問題，詢問他們最期待收到什麼禮物。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 今天是聖誕節，美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）照慣例接聽孩童播打至北美航太防衛司令部（NORAD）的「追蹤聖誕老人」來電，回答孩子的問題，詢問他們最期待收到什麼禮物。川普還承諾不會讓「壞聖誕老人」滲透到美國，並向孩童推銷「乾淨、美麗的煤炭」，展現獨特的川式幽默。

根據《美聯社》報導，川普與梅蘭妮亞正在海湖莊園度假，並在海湖莊園接聽電話。期間，川普在與一位來自奧克拉荷馬州的小朋友通話時表示，「我們要確保聖誕老人是個好人。聖誕老人是個非常好的人，但我們得確定他沒有被滲透，確定不會讓一個壞的聖誕老人滲透進我們的國家」。

不過在話題似乎要變得嚴肅之際，川普又話鋒一轉表示「我們查清楚了，聖誕老人是好的，聖誕老人愛你們，聖誕老人愛奧克拉荷馬，就像我一樣」。

▲美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）接聽孩子電話，氣氛輕鬆。（圖／美聯社／達志影像）

川普對小孩玩競選口號梗、稱天使就是胖乎乎

一位來自北卡羅來納州的8歲男童問川普，如果沒給聖誕老人留餅乾，聖誕老人會不會生氣？川普則說，「我覺得他不會生氣，但我想他會非常失望」。川普進一步向小孩解釋，「聖誕老人嘛，他看起來有點...比較『天使般』的那一型。你知道cherubic是什麼意思嗎？就是有點胖乎乎啦。我覺得聖誕老人會想吃點餅乾」。

川普在與一名來自堪薩斯州8歲女童的對話時，詢問對方想要什麼聖誕禮物？女童回答「不要煤炭」，在西方傳統，壞小孩會收到聖誕老人給的煤炭當作禮物，面對童言童語，川普回答說「你是指『乾淨、美麗的煤炭』嗎？」引用了自己在選舉期間承諾重振化石能源產業時的口號。

▲川普還對小孩大玩政治梗，說煤炭「乾淨又美麗」，引用了自己競選時承諾重振化石能源產業的口號。（圖／美聯社／達志影像）

川普之後撇過頭對現場人士笑著「自首」，「我忍不住這麼做，對不起」，接著繼續跟女童對話，「煤炭乾淨又美麗，請務必記住這一點，但妳並不想要對吧？」女童則說「對，我想要芭比娃娃」。

川普顯得心情相當不錯，開玩笑地說自己「可以整天做這件事」，只可惜必須回去面對中國、俄羅斯、烏克蘭等其他事情。川普與孩子通話時展現輕鬆的一面，但回到個人社群網路發文時，立即火力全開，寫到「祝大家聖誕快樂，包括那些竭盡所能想摧毀我們國家卻徹底失敗的激進左派敗類」。

什麼是NORAD聖誕老人追蹤服務？

「NORAD追蹤聖誕老人」是北美防空司令部的一項公關服務，起源於1955年耶誕前夕，美國《科羅拉多斯普林斯新聞報》（Colorado Springs Newspaper）在刊登邀請小朋友致電耶誕老人的廣告中，將電話號碼誤植為北美防空司令部指揮中心的電話，導致司令部接到許多小朋友來電，關心聖誕老人到哪了。

當時指揮官舒普（Harry Shoup）並未因此生氣，反而耐心回答孩童們關於耶誕老人到哪了的問題，並向所有工作人員下令，必須替孩子們回報聖誕老人的目前位置，也進而發展出追蹤聖誕老人位置的傳統。

