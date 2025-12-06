拒學美國！新指引「出生2個月」才打B肝疫苗 我疾管署：不跟進

即時中心／林耿郁報導

美國政府疫苗專家，稍早以8票贊成、3票反對的比例，決定取消新生嬰兒應該立即接種「B型肝炎疫苗」的官方建議，改為至少應出生2個月，才考慮接種第一劑疫苗，引發公衛專家譁然；我國疾管署稍早回應，「不跟進」這項美方異動，維持「出生0、1、6個月」接種三劑B肝疫苗的現行政策。

新手爸媽注意！美國疾病管制中心CDC「預防接種諮詢委員會（ACIP）」當地時間5日針對原新生兒B型肝炎疫苗出生劑，應於「出生24小時內接種」建議，以8:3表決結果通過修改建議，針對B型肝炎表面抗原（HBsAg）陰性母親所生新生兒，改建議為「個人化決策、由雙親與醫療人員共同討論依風險評估決定是否接種B型肝炎疫苗」；新決策並建議「若出生時未接種，建議延後至出生滿2個月後接種第一劑」。

針對美國政府上述修改，我國疾管署發布新聞稿說明，經諮詢ACIP專家後，決定「不跟進」美方新建議，維持我國現行新生兒「出生時」全面接種B型肝炎疫苗政策。

疾管署指出，美國ACIP於12月4日至5日連續兩日討論此議題，會場內外正、反意見始終相持不下，支持修改的理由主要是低盛行率國家，大多已不採全面出生接種，而是採分眾考量。

反對理由則以美國感染症醫學會、美國兒科醫學會為代表，於表決前均明確表態反對修改、認為應維持原本全面接種出生劑之建議，這種修改在美國現行重重篩檢和醫療障礙下，會製造接種困難，也讓未接種兒童增加B肝感染和傳播、後續肝硬化和肝癌等風險。

台灣B肝疫苗政策成效卓著！染病率從10.5%→0.8%

疾管署說明，台灣過去B型肝炎盛行率偏高，主因母子垂直感染，因此我政府自1986年7月起，全面對所有新生兒公費接種B型肝炎疫苗。

1992年11月起，全面依「出生0、1、6個月」時程，提供嬰幼兒接種3劑B型肝炎疫苗；自2011年5月起，B型肝炎疫苗第1劑（出生劑）接種時程，訂為出生24小時內儘速接種。

目前2025年（2024出生世代）B型肝炎疫苗第一劑接種率為93.1%、第二劑為98.9%、第三劑為97.7%，持續維持高接種涵蓋率，且高於國際水準。

此舉使我國6歲以下兒童B型肝炎帶原率，已由政策實施前之10.5%，大幅壓低至0.8%以下，成果「得來不易」。

由於國內非疫苗接種世代之B型肝炎盛行率仍高、整體B型肝炎造成之疾病負擔（包含肝硬化、肝癌）仍重，與美國全然不同，為持續降低B型肝炎盛行率，維持我國B型肝炎防治與公共衛生之重要成果，故疾管署經諮詢ACIP專家建議後，決定維持現行新生兒出生時「全面接種B型肝炎疫苗」政策；台灣不會跟進美國ACIP修改建議。

