拒審國防預算被罵爆！林沛祥發文辯解配「愛國背景圖」國旗卻畫錯

林沛祥在臉書po出愛國形象照，但圖中的國旗疑似使用AI製圖，導致「青天白日」12道光芒變成「13道」 圖：翻攝林沛祥臉書

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，中共解放軍東部戰區突襲發動「正義使命-2025」軍演，5個演習範圍中有4處涵蓋我領海，30日在台灣周邊海域和空域範圍進行實彈射擊，危害我國民眾人身安全。然而，當天立法院程序委員會藍白第五度聯手封殺、未實質審查攸關1.25兆元預算的「國防特別條例草案」，引起社會輿論譁然。對此，國民黨立委林沛祥在臉書發文辯解，並附上愛國形象照，但圖中的國旗疑似使用AI製圖，導致「青天白日」12道光芒變成「13道」，林沛祥雖坦言疏失，但面對大量網友質問：「為什麼不付委再進行預算審查呢？」、「你們真的有要討論的意思嗎？」他則沒有回覆。

林沛祥聲稱：攸關1.25兆的國防特別條例的預算，這幾天被吵得沸沸揚揚。很多人問我：「你們到底為什麼不支持這次的國防特別預算？」我想把事情，跟大家完整說清楚。第一，我們當然支持國防，也支持合理的國防預算。但「支持國防」，不等於「只要掛上國防名義，就必須照單全收」。對預算提出疑問、要求說明，本來就是民主國家該有的正常程序。因此，我們要求總統到立法院進行國情報告，向 2300 萬人民清楚說明——這一筆 1.25 兆的國防特別預算，到底要做什麼、解決什麼問題。遺憾的是，賴清德總統至今仍不願意到立法院面對說明。

林沛祥接著指出：「第二，提出的預算應該有實質內容，而不是一張空白支票。政府並沒有清楚交代這1.25兆要買什麼？僅僅兩張A4紙，就要立法院通過這項『不明不白』的特別預算。而且這還不包含，每年本來就編列、將近900億元的國防年度預算。這不是嚴謹的預算審查，而是要立法院違法亂紀。第三，國防不只是在買武器，更是在『人』。買裝備很重要，但更重要的，是保家衛國的軍人。今年六月，立法院已經通過《軍人待遇條例》修正案，替軍人加薪。法律已經通過，行政院卻選擇不編列預算、不公佈已立法三讀的制度。」

林沛祥續指：「一邊不願意改善軍人的待遇與保障；一邊卻不斷加碼軍購，最後還是要軍人上戰場。就像是——『既要馬兒跑，卻不給馬兒吃草。』第四，問題不只在預算，更在執政的態度。面對質疑，賴清德總統選擇不溝通，不斷對在野黨扣紅帽子、貼標籤，把依法監督預算，說成是在扯台灣國防的後腿，展現出執政的傲慢，而不是負責。這樣的作法，只會製造對立、撕裂社會而已。正因為國防很重要，所以每一分錢，才更不能亂花。真正負責任的做法，不是逼立法院蓋章背書，而是走進立法院，向全體國民把話講清楚。」

林沛祥聲稱：「我們支持國防，也尊敬軍人的付出。認真、負責地審查預算，才是對國家、對軍人最基本的尊重，更是立法委員無可迴避的職責。」並附上一張自己與國旗的「愛國形象照」作為配圖，卻被眼友抓包，林沛祥疑似透過AI製圖，國旗中的「青天白日」12道光芒變成「13道」，紛紛留言質問：「你前方的國旗為什麼是13星芒？」、「哪一國的，未免也太不尊重了吧！不要亂找Ai圖就貼上來」。林沛祥坦言，圖片因製圖作業疏失出現錯誤，經發現後已立即修正並更換，造成困擾，敬請見諒，未來也會更加審慎把關，感謝提醒與指正。

還有許多網友留言痛批：「想知道細節就開會啊！發臉書有個屁用」、「如果真是讓台灣人更加了解國防預算，更應該在立院公開討論，接受民意。現在問題是連放上立院討論都不行，似乎別有用心。」、「你是要騙誰？ 國防特別預算提出，裡面就會有採購項目，重點是你們有沒有要排審好嗎？ 還是你字看不懂？ 整天在那邊移花接木」、「立委薪水真好賺，都不用審預算」、「好了啦，就是擋」、「連送進去討論都不給送，騙一堆同溫層的」、「還有臉站國旗旁邊？」、「1、真正愛國的人，根本不需要把國旗p在身上。2、不批准買美國的武器，叫軍人赤手空拳上戰場，這是哪門子尊重軍人」。

也有網友告訴林沛祥：「僅僅兩張A4紙的原因，是因為目前是在訂定特別條例的階段，那兩張紙是特別條例的法條，等到特別條例通過，行政院就可以依法提出特別預算相關書表內容送立法院審查，那個時候就會是厚厚的好幾本，委員要看的東西應該都在那裡面，如果覺得不夠也可以請相關部會提供資料補充，以上程序都是標準作業流程。」、「就讓軍購案正常付委就好，就會不只2張A4（對這種玩文字遊戲欺騙感到不齒）。」、「覺得不透明就是要付委員會審查呀現在的問題便在於在程序都還沒跑完的前提下就要人家交實體資料的，並且以此為理由阻擋這才是重點」。

