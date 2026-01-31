拒後院被大陸插旗…川普誓奪巴拿馬運河 掌控中美洲會更直接

自美國總統川普對巴拿馬運河的控制權拋出公開疑問以來，整個中美洲拉響警報。這不僅是慣於挑釁風格的川普又一誇張聲明，也是美國將整個中美洲再次納入看管之下的明顯訊號。

川普藉由公然干預宏都拉斯二○二五年總統大選，揚言減少中美洲各政府援助，迫使其達成限制移民的協議，也讓過往干涉主義再次復甦。中美洲再度現身華府視野，卻不是戰略夥伴，而是需要控制的後院。

十九世紀以來，中美洲一直是美國外交政策優先事項。其邏輯始終是在維護中美洲穩定與安全的偽裝下，保護美國經濟、商業及地緣利益。川普去年一月執政後更恢復直接施壓的政策，摒棄細膩的外交作為。

專家分析，這種戰略旨在對抗中國大陸在美國勢力範圍內成長中的影響力。中美洲地處重要貿易路線匯聚處且亟需投資，並已成為全球權力角力的戰場。

哥斯大黎加國立大學教授穆利優說，美國視中美洲為必須納入其勢力範圍內的戰略責任。這種更新版的門羅主義是以經濟與政治脅迫為核心，未來將益發明顯。若面臨關稅威脅，甚至像巴拿馬過去遭到軍事介入，中美洲國家幾乎沒有迴旋餘地。

針對川普堅持收回巴拿馬運河，英國斯旺西大學分析師馬丁尼斯解釋，川普視重獲運河控制權為迅速取得象徵性勝利的途徑。它重申地緣政治權力，結合民族主義敘事動員其支持者，同時強化美國不容忍北京在其周邊地區擴張的想法。

馬丁尼斯指出，收復運河未必要直接管理，也可能是對美國船隻實施優惠，或保留海上交通監控能力，這也是控制的方式之一。

干預也在宏都拉斯上演。宏國德古西加巴民主研究中心研究員維希爾說，川普用商業角度看每件事，金錢、戰略協議、利益，他無意強化制度或民主。

華府正當程序基金會執行長沙拉薩說，過去十五年來美國一直是民主與人權議題的盟友，如今不復如此。美國將介入他國選舉，不只扶植右翼總統，還有與華府共享新基督教與民族主義價值的極右翼總統。宏都拉斯有美國在中美洲唯一的軍事基地。

川普漠視民主在尼加拉瓜更為明顯。尼加拉瓜總統奧蒂嘉和其妻子穆麗優犯下反人類罪，華府施壓卻有限。由於與美國合作打擊毒品走私，讓奧蒂嘉和穆麗優免於川普懲罰。

