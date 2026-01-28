拒拉票反遭暴力推倒！73歲老婦腦震盪 國民黨新竹縣長初選驚爆「冒名助選」
[Newtalk新聞] 國民黨新竹縣長初選驚傳暴力事件！竹北一名73歲章姓老婦人，日前遇到自稱「國民黨縣黨部志工」的不明人士，上門為立委徐欣瑩拉票，老婦識破對方身分可疑當場拒絕，並試圖搶下文宣作為證據，不料竟遭對方粗暴對待，導致摔倒在地造成腦震盪。消息傳出後引發公憤。
新竹縣議員蔡志環控訴，近日接獲多名基層黨員陳情，指稱有身分不明人士自稱「國民黨新竹縣黨部志工」進行家戶拜訪，爭取黨員投票支持徐欣瑩。然而，這些不明人士的行為從最初的「騙票」，變本加厲演變為「暴力助選」。
根據監視器畫面顯示，兩名身著便服的女子在巷口包圍已奪下文宣證據的章姓老婦，雙方發生激烈拉扯。過程中，章婦僅是拚命守住證據、並無攻擊動作，仍不敵對方推擠倒地。兩人奪回文宣後，僅冷眼查看倒地不起的老婦，隨即快步逃離現場，行徑令人心寒。
受害的章姓老婦指證，對方並未穿著任何團隊背心，僅口頭自稱是黨員與黨部志工，且態度強硬、執意要進入家門要求支持徐欣瑩。她警覺這可能是詐騙手法，想拿走對方文宣存證，沒想到卻被暴力對待，至今想起仍感到驚恐。
另一名郭姓黨員也表示，曾遇過身穿便服的人士自稱黨員，宣稱要了解基層心聲，隨即話鋒一轉開始為徐欣瑩拉票，謊言被當場識破後，令黨員感到被欺騙，心情非常不適。
議員蔡志環指出，國民黨新竹縣長初選確定採取「七三制」（民調70%、黨員投票30%），黨員投票已成勝負關鍵。近期在新埔、關西及竹北等地，陸續出現多組不明人士冒用黨部名義為特定對象拉票，卻未出示正式證件。
「這明顯涉及冒充身分、誤導選民，甚至漠視長輩安全！」蔡志環質疑，到底是誰在背後指使這群「詐騙暴力助選團」？相關團隊必須出面交代清楚。她強調，黨內競爭可以激烈，但絕不能踐踏倫理與人道價值，「看到長輩跌倒卻不扶、不關心，這已不是政治立場問題，而是基本的良心問題！」
新竹縣副縣長陳見賢辦公室表示，遺憾初選階段發生不明人士涉嫌冒名拉票情事，本事件若屬實，這將是新竹縣前所未聞的惡質欺騙行為。如今又傳出選舉暴力事件，在此要嚴厲譴責任何的欺騙及暴力行為，也盼警方主動偵辦，釐清真相。選舉是一時的，若暴力事件造成傷害，將是一輩子無法挽回的事，令人痛心。
國民黨立委徐欣瑩辦公室重申：本團隊一向堅持理性文明的選舉，嚴正抗議任何企圖誤導視聽的不實指控。若有違法情事，請交由警方查證，勿以無端指控進行選舉操作。請有心人士停止抹黑造謠，回歸政策討論，還給新竹縣陽光、乾淨的選舉環境！
