拒捕衝撞警車！警官偷吃還被劈腿 勒索情敵議員千萬慘了

記者楊忠翰／台北報導

高院法官改依恐嚇罪判莊武能5月徒刑。（圖／翻攝畫面）

台南市警察局秘書室前主任莊武能，2022年間與高姓女子發生外遇，還懷疑新竹市張姓議員勾引自己小三，他竟匿名勒索對方1000萬元，警方進行圍捕行動時，莊武能還開車衝撞警車，警員連開9槍還擊，才能順利將他壓制逮捕；一審法官依強制罪判莊武能6月徒刑，妨害公務部分則判無罪，莊武能不服提起上訴，高等法院改判他5月徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

檢警調查，莊武能早已結婚多年，仍與在新竹縣某溫泉渡假村的高姓女子交往；2022年聖誕節當天，莊武能前往溫泉渡假村，欲進入高女預訂的房間，卻遭對方出面攔阻，還將他帶到自己宿舍，莊武能直覺有異，追問高女始知房間內有張議員，莊武能頓時氣憤不已，決定對張議員展開報復。

廣告 廣告

26日莊武能假扮高女及其副總男友傳訊給張議員，並威脅爆料婚外情及貪污圖利，如果不想醜聞曝光，那就必須支付1000萬元，張議員擔心政治生涯毀於一旦，兩天就準備好1000萬元，然後交給渡假村的員工保管；27日莊男再次傳訊給張議員，內容提及「都是開玩笑，沒有要跟你要錢啦！一切都是整你的」等字句。

29日莊男開車接送高女回到渡假村時，大批警力突然包圍莊男轎車，警員還掏槍喝令要求莊武能下車，但莊武能不肯就範，試圖開車撞出逃走的空隙，警員立刻連開9槍，最後莊武能自知難逃法網，只好下車就逮，檢方偵結後依恐嚇取財及妨害公務等罪嫌將他起訴。

一審法官改依強制罪判莊武能6月徒刑，得易科罰金，至於妨害公務罪部分，因莊武能沒有主觀犯意，因此判他無罪；全案上訴第二審，莊武能泣訴，自己並非不注重名譽的人，過去得到的獎金、嘉獎都可以不要，只希望改判無罪。

二審法官認為，莊武能自始至終均非意欲取得財物，因此改依恐嚇罪判他5月徒刑，得易科罰金；至於妨害公務罪部分，依舊判處無罪，全案仍可上訴。

更多三立新聞網報導

高金素梅「涉3案」被搜索 北檢證實立委、助理和3議員同遭約談

一家三口受驚提告！瑞陽公園騷擾拉扯孩童 29歲男遭強制送醫

同步清查競選資金！北檢搜索高金素梅辦公室 赫見國安站主任隨行

賠120萬換免囚！國中好友聚會徹夜敘舊 屏東男性侵熟睡女同學

