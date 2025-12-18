拒掃QR Code排隊！老翁批「歧視老人」大鬧被送派出所 兩派網論戰

近年來越來越多餐廳實施線上訂位、點餐等服務，不過有時對於老人並非很友善。一位男子近日表示，62歲的爸爸過去是成大畢業的高材生，但是卻拒絕學習怎麼用智慧型手機，甚至為了不要線上點餐，跟店員吵架說餐廳歧視老人。最近爸爸繳納電信費時，更因為拒絕掃QR Code排隊，跟店員大吵一架而被移送派出所，讓男子不知道如何是好，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，爸爸過去是高材生，退休後卻無法接受智慧型手機變成基本配備，就算他教了好幾次如何使用LINE、臉書，爸爸還是完全學不會，甚至反過來辱罵原PO，「我把你養到那麼大，小時候都是我幫你用，我老了你幫我把屎把尿也是理所當然的事情」，認為餐廳改用線上點餐就是歧視老人。

廣告 廣告

原PO提到，沒想到爸爸最近到門市繳納電信費時，完全拒絕掃QR Code線上取號排隊，直接跑到店員旁邊大吵大鬧，讓業者無奈之下報警處理，最後警方通知他們到派出所帶回，爸爸才順利回家，不過這次經驗也讓原PO相當傻眼，決定上網求救，「老人完全拒絕學習怎麼辦？」

對此，許多網友紛紛回應，「我覺得他可能只是希望你多關心他。上面你說的問題我家裡都發生過，但就是要有耐心」、「你真以為你爸爸不會？他只是在堅持自己原有的方式不想改變」、「我持不同觀點，服務業現場確實應體貼不諳3C的長者」、「我也不懂，規定一定要用QR Code點餐是什麼意思，我如果今天手機弄丟了不能上網，剛好沒電就不配點餐了嗎」。

更多中時新聞網報導

日本名導原田真人辭世 享壽76歲

宋柏緯愛情觀變成熟 功臣竟是ChatGPT

TPBL》落後17分大逆轉 特攻本季首度3連勝