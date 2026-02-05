拒提供機密給李貞秀 劉世芳盼部會首長跟進

▲劉世芳拒絕提供機密文件給李貞秀，今日補充說明盼各部會首長也能比照辦理。（圖／記者陳威叡攝，2026.02.05）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨不分區立委李貞秀國籍問題持續延燒，內政部長劉世芳昨日表示，未來內政部將不會提供機密以上文件及個資給李貞秀，今（5）日特別出席行政院會後記者會表示，自己認真希望各部會首長，都能按照內政部這樣認定去辦理。

對於拒絕提供機密文件給李貞秀，劉世芳補充說明，按照目前我國相關法令，其實台灣是一個非常開放的國家，很多官方網站上面可以提供包括公共政策很多統計資料等資料，一般國民都能得到，這部分沒有問題。

劉世芳說，但如果牽涉到政府施政，根據《政府資訊公開法》、《檔案法》、《國家機密保護法》、《個人資料保護法》等相關法律來認定。

劉世芳重申，有關密件是由機關首長來認定，內政部就是按照相關規範來處理密件是否提供為原則，自己認真希望各部會首長，都能按照內政部這樣認定去辦理。

