拒提隨機殺人案嫌姓名 蔣萬安：不讓恐怖罪行獲名聲

（中央社記者陳昱婷台北23日電）台北市19日發生隨機殺人案，市長蔣萬安今天說，如同紐西蘭總理阿爾登拒絕講出基督城清真寺攻擊事件槍手名字，他也不願提到殺人案犯嫌姓名，不讓其因恐怖罪行獲得名聲。

27歲張文19日在台北車站及誠品生活南西店周邊丟擲煙霧彈、持刀傷人，導致包含自身在內共4人死亡，各界高度關注。

蔣萬安今天上午主持台北市政府市政會議，據與會人士轉述，蔣萬安在會中裁示，不要在公開場合提到1219隨機殺人案的犯嫌姓名，因為2019年紐西蘭基督城發生造成數十人死亡的槍擊案時，阿爾登（Jacinda Ardern）就拒絕提到槍手的名字，強調不願讓槍手因為恐怖罪行獲得任何名聲。

蔣萬安說，他非常認同阿爾登的做法，他不希望1219隨機殺人案的犯嫌名字被記住，希望大眾更聚焦在如何恢復正常生活，因為無論此案犯嫌是出於什麼動機，目的之一必然是造成大家的恐慌情緒；市府會繼續努力，將台北打造為可以安全生活的城市，不讓犯嫌得逞。

此外，蔣萬安在會中表示，他要代表全體市民向警察致上最高敬意，警察當天在高度危險下，仍盡最大努力突破阻礙、追查犯嫌，趕赴第一線守護市民安全，這份勇氣與專業，市府與市民都看在眼裡。

他說，他理解事後對此案處置方式會有各種討論，有些人從上帝視角批評警察局作為，或認為現場民眾缺乏警覺性，他對此不予置評；但他知道，警察們是在高度壓力下，以保護市民為最高原則，依照瞬間可得到的資訊做出專業判斷，市府對此表達支持。

蔣萬安指示警察局，務必關心同仁身心狀況，若有需要應立即提供支持資源，讓每位警察在完成任務後，都能獲得妥善照顧及陪伴。（編輯：吳素柔）1141223