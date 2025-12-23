拒提隨機殺人案嫌犯姓名 蔣萬安：不希望他的名字被記住

蔣萬安表示，不希望1219隨機殺人案的犯嫌名字被記住，希望大眾更聚焦在如何恢復正常生活。（圖／報系資料庫）

捷運台北車站、中山商圈19日發生隨機殺人案，造成4人死亡、11人受傷。台北市長蔣萬安今（23）日主持台北市政府市政會議時裁示，不要在公開場合提到犯嫌的姓名，強調不希望該犯嫌的名字被記住，並盼望大眾能聚焦在如何恢復正常生活。

北市19日發生隨機傷人恐怖攻擊事件，據《中央社》今日報導，與會人士轉述，蔣萬安在台北市政府市政會議中裁示，不要在公開場合提到1219隨機殺人案的犯嫌姓名，並提及2019年紐西蘭基督城發生造成數十人死亡的槍擊案時，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）便拒絕提及槍手的名字，因為不想讓槍手因恐怖罪行獲得任何名聲。

蔣萬安表示，他非常認同阿爾登的做法，不希望1219隨機殺人案的犯嫌名字被記住，希望大眾更聚焦在如何恢復正常生活，因為無論該案犯嫌無論是出於什麼動機，其目的之一必然是想要造成大家的恐慌情緒。因此，市府會繼續努力，將台北打造為可以安全生活的城市，不會讓犯嫌得逞。

