拒插中共紅旗 溫州雅陽教會遭警強攻信徒被捕教堂成廢墟

浙江省溫州市泰順縣雅陽鎮發生近年來最為劇烈的宗教迫害事件。自2025年12月14日深夜起，雅陽教會遭到數千名特警暴力清場，這場因「強插國旗」引發的衝突，最終演變成一場「打黑式」的血腥鎮壓。目前已知至少有20名信徒仍被羈押，教堂鐘樓、教學樓及廚房已被夷為平地，美國「對華援助協會」近日透過管道，記錄了中共整個打壓的過程，還原中共凌晨3點的暴力瞬間。



無人機監視與「黑頭套」清場 凌晨3點的恐怖襲擊

根據「對華援助協會」的資料，目擊者與教會信徒描述了2025年12月14日下午，信徒在主日聚會後選擇留守教堂。當晚十點，大批警察開始集結。據悉，當局出動了約四、五十輛大巴，從各縣調派大量年輕特警、警校學生及政府人員，總人數遠遠超過1000人。

就在隔天凌晨3點，官方行動全面升級。當局甚至動用了無人機進行空中監控，並部署信號屏蔽車切斷外界通訊，同時沒收現場所有人的手機。隨後，警方採取爆破與砸門等手段強攻教堂。當時堂內仍有百餘名手無寸鐵的信徒，特警強行給這些成員戴上黑頭套清場，故意製造恐怖氛圍，將和平聚會的基督徒當成了恐怖分子對待。

七旬教友拒中共插紅旗 遭報復性拘捕

此次衝突的核心在於雅陽鎮政府強推「國旗進教堂」政策。雅陽鎮12個教堂皆面臨強大壓力，而雅陽教會因堅守信仰立場，被當局視為拒絕妥協的「硬骨頭」。

事件中，一位年逾七旬的弟兄蔡旺玲成為首位被捕者。由於他在守護教堂、反對強插紅旗的過程中，造成旗杆斷裂引發官方報復，被當作震懾信徒的樣板，目前遭到長期羈押。

荒誕慶功 廢墟上的煙火秀與司法封鎖

最諷刺的是，在15日晚間清場成功後，地方政府竟耗資數十萬元施放煙火慶祝，並召開「表彰大會」宣稱「聽黨話，跟黨走」。 與此同時，雅陽教會的十字架與鐘樓被徹底拆除，教堂現場仍處於封鎖狀態，任何人拍照、錄影或在網上發帖都將面臨逮捕。

在法律程序上，此案已由溫州市公安局跨級介入。多位被捕信徒都被直接送往溫州市看守所，並嚴禁律師會見，明顯違反常規司法程序。

呼籲與救援 不被遺忘的20人名單

「對華援助協會」強烈譴責溫州當局的暴力行徑，並稱雅陽教堂負責人林恩兆、林恩慈等一家四兄弟已全部被抓，連同他們在內，目前尚有20多人被羈押。

「對華援助協會」呼籲國際社會、人權組織及普世教會共同關注這20位受難者的命運。 雖然教堂的圍牆可被摧毀，但信徒的信仰不應被剝奪。他們要求中共當局立即釋放所有被捕人員，並停止對宗教自由的殘暴打壓。