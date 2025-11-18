拒撤台灣有事 日中關係惡化川普斡旋？1／日中關係惡化！日官員赴中磋商 中方插口袋送客

日本官員金井正彰（左）與中國官員劉勁松（右）。（AFP）

日本首相高市早苗日前關於「台灣有事，日本有事」的發言，引發中國強烈反應！日本外務省官員金井正彰飛去中國，今天與中國外交部官員溝通，試圖緩和持續升溫的局勢，不過中方官員在會談結束後，竟以「雙手插口袋」的姿態送客，畫面曝光引發譁然。

日本外務省亞洲大洋洲局局長 金井正彰：「18號下午，步出中國外交部大門，手上提著公務包，畢恭畢敬地聽著中國外交部亞洲司司長劉勁松講話。」劉勁松雙手插在口袋送客，兩人神情也相當嚴肅，之後金井正彰並未回應記者的提問，隨即搭車離去。

中國外交部發言人 毛寧：「在磋商中，中方就高市早苗涉華錯誤言論，再次向日方提出嚴正交涉。」由於日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，讓日中關係降到冰點，金井正彰這次訪中，試圖讓事態平息，不過日方態度並未動搖。

日本官房長官 木原稔：「這並不改變一貫的政府立場，台灣海峽的和平與穩定，對我國的安全保障非常重要。」中國則是接連祭出多項反制措施，中國海事局宣布，從 18 日開始連續八天，在黃海南部進行實彈射擊，中國公務船 16 日還駛入主權爭議的釣魚台周邊海域，中國外交部強調，中方不接受日方提出的無理交涉，已當場駁回並提出反交涉。

中國外交部發言人 毛寧：「中國海警船在中國領海巡航執法，正當合法，天經地義。」面對中國經濟加外交脅迫，日本經濟安保大臣直言不諱。日本經濟安保大臣 小野田紀美：「我個人認為，如果對那些一有不滿就立刻用經濟手段施加壓力的對象過度依賴，不僅會帶來供應鏈的風險，也對觀光同樣構成風險。」

韓媒分析指出，中國這次採取強硬姿態，是為了阻止高市今後再度介入台灣議題。 如今雙方立場僵持不下，局勢複雜難解。