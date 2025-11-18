拒撤台灣有事 日中關係惡化川普斡旋？2／美退將：中國謾罵「友台國家」 逼日本說出真實憂心

日本和中國，因為「台灣」槓上，一名美國退將蒙哥馬利昨天點出關鍵。他說，引爆爭端的，並非日本首相高市早苗改變「對台政策」，反而是中國的行為反常、謾罵「友台國家」，迫使高市早苗公開說出安倍默認的事，「若中國成功脅迫台灣，勢必對日本構成生存威脅」。

日相高市早苗的「台灣有事」言論讓中國跳腳，但風波始作俑者，恐怕還是中方。美國退役海軍少將 蒙哥馬利：「她（高市早苗）並沒有推動日本對台政策的改變，中國過去 5 年的行動才是因素。」

美國華府智庫「捍衛民主基金會」17 日的座談，探討台灣能源依賴，中國毫不掩飾想掐住咽喉，經濟、外交想全面孤立台灣。美國退役海軍少將解讀，對台壓迫逼得高市不再模糊其詞。

美國退役海軍少將 蒙哥馬利：「正是中國的「反常行為」，逼得日本首相要公開說出這些話，她的導師安倍首相也曾強烈暗示這點，安倍私下說過，中國對台灣的攻擊，將對日本構成生存威脅。」中國威脅，鄰居都看在眼裡，亞洲局勢一環扣一環。

中國事務資深研究員 辛格頓：「她（高市早苗）把「潛台詞」直接說出口了。」中國對日本火冒三仗，提醒公民近期避免赴日，各界關注，北京之後是否或如何找台階下。

聯合國秘書長發言人 杜雅里克：「希望兩個（日中）在本區域極為重要的國家恢復對話，以緩和當前局勢。」聯合國秘書長發言人杜雅里克喊話，希望日中握手言好。不過，美方先給日本定心丸，日本橫須賀市長迎接美國海軍最高將領、海軍作戰部長柯德爾，談的是造艦合作，劍指中國海權擴張，柯德爾也向媒體表達，理解高市早苗為何不安。